FPÖ-Punz: „SPÖ NÖ-Vetternwirtschaft zeigt rote Heuchelei“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die SPÖ-Bonzen, die plakativ bei jeder Gelegenheit gegen die Zwei-Klassen-Medizin auftreten, richten es sich bei der ersten Gelegenheit“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Gesundheitssprecher LAbg. Richard Punz die aktuellen Medienberichte rund um einen mutmaßlich superschnellen OP-Termin für den Vater von SPÖ-Chef Babler im Spital Wien-Speising.

Brisant: Bablers Vater soll als Gastpatient aus NÖ geführt worden sein. „Typisch: SPÖ-Günstlinge und Asylwerber werden bevorzugt, während unsere fleißigen Niederösterreicher aus den Wiener Spitälern fliegen“, so Richard Punz weiter.

„Und gleichzeitig kritisiert ausgerechnet die SPÖ Niederösterreich, der ja auch Babler angehört, unsere Gesundheitsreform in Niederösterreich. Das ist an Scheinheiligkeit nicht zu überbieten“ so Punz abschließend.