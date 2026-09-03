Wikipedia on Tour: Der Wikipedia-Bus ist in Österreich

Österreich (OTS) -

Anlässlich des 25. Jubiläums der freien Enzyklopädie ist der Wikipedia-Bus erstmals in einer DACH-Raum-übergreifenden Aktion auch in Österreich unterwegs. Nach den erfolgreichen Stationen in Dornbirn und Bregenz setzt der Bus nun seine Tour durch das Land fort, um für freies Wissen zu begeistern. Wikimedia Österreich, der österreichische Verein hinter der Wikipedia, organisiert die einzelnen Standorte.

Ziel der Aktion ist es, mit der Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen. Nicht-Eingeweihte bekommen die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen: Wie funktioniert die Wikipedia? Wer schreibt die Artikel? Kann ich selbst auch mitmachen? Wie wirkt sich Künstliche Intelligenz auf die Enzyklopädie aus? Diese und alle anderen brennenden Fragen werden vor Ort vom Team, bestehend aus Ehrenamtlichen und Wikimedia Österreich, beantwortet. Neben der Aufklärungsarbeit hofft man, neue Unterstützer*innen und vielleicht sogar zukünftige Autor*innen zu gewinnen.

Das Team begleitet den Bus und bietet den Besucher*innen interaktive Möglichkeiten. Zu den geplanten Aktivitäten gehören ein Glücksrad mit einem Wikipedia-Quiz sowie eine Live-Editierstation. Interessierte können an einem Rechner in geübter Begleitung selbst Hand anlegen und Artikel bearbeiten, was zeitgleich auf einen großen Bildschirm vor dem Bus übertragen wird.

Die nächsten Haltestellen der Tour sind:

8. September in Wien: 10 bis 17 Uhr im MuseumsQuartier.

Hinweis: Am Abend findet um 18:30 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Handbuch ABC der Offenheit auf der MQ Sommerbühne statt, die von Wikimedia Österreich organisiert wird

10 bis 17 Uhr im MuseumsQuartier. Hinweis: Am Abend findet um 18:30 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Handbuch auf der MQ Sommerbühne statt, die von Wikimedia Österreich organisiert wird 12. September in Linz: 10 bis 17 Uhr am Taubenmarkt

10 bis 17 Uhr am Taubenmarkt 13. September in Kleinzell im Mühlkreis: 10 bis 17 Uhr auf der Ortsbildmesse

10 bis 17 Uhr auf der Ortsbildmesse 13. Oktober in Innsbruck: 10 bis 17 Uhr im Ágnes-Heller-Haus der Universität Innsbruck

Diese und alle weiteren Informationen finden sich zusammengefasst in einem dazu erstellten Blog-Beitrag , der laufend aktualisiert wird.

Wikimedia Österreich lädt alle Interessierten herzlich ein, den Wikipedia-Bus an einer der kommenden Stationen zu besuchen, mit dem Team ins Gespräch zu kommen und mehr über die Hintergründe der größten freien Enzyklopädie der Welt zu erfahren.