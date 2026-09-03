- 03.09.2026, 15:44:02
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Europas größte Blumenschau: „Eine florale Reise durch Englands historische Gärten“ wurde heute eröffnet
Bei schönem Sommerwetter eröffneten Bundesministerin Klaudia Tanner in Vertretung von Bundeskanzler Christian Stocker, LAbg. Bernhard Heinreichsberger in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie Bürgermeister der Stadtgemeinde Tulln Peter Eisenschenk und Geschäftsführer der Messe Tulln Wolfgang Strasser - die Int. Gartenbaumesse Tulln.
Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. 450 Aussteller präsentieren alle Trends für den Garten: Gartengestaltung, Pools, Wintergärten, Outdoormöbel, Photovoltaik und Grillen im Garten. Höhepunkt der Messe ist Europas größte Blumenschau – die Leistungsschau der besten österreichischen Gärtner und Floristen unter dem Motto: „Eine florale Reise durch Englands historische Gärten“. 200.000 Blumen werden zu eindrucksvollen Kunstwerken verwandelt.
Zahlreiche Sonderschauen auf der Int. Gartenbaumesse Tulln
Zahlreiche Sonderschauen wie z.B. “Auenland” - Gärtner STARKL, „Garten für Generationen“ - Kittenberger Erlebnisgärten, "Gardens by the Bay“ - traditionelle Gemüseschau, „Landwirtschaft schafft lebenswerte Umwelt” – von der NÖ Landwirtschaftskammer, „Feigen statt Fichten“ – Informationen der Österreichische Gartenbau-Gesellschaft. Ein buntes Programm in der Halle 8 auf der ORF-NÖ Bühne und tägliche Floristenshows runden die vielseitige Veranstaltung ab.
Fact Box:
Die Messe ist noch bis Montag, den 7. September 2026 geöffnet.
Öffnungszeiten:
Donnerstag bis Sonntag: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Montag: 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Eintrittspreise:
Erwachsene Ꞓ 15,--
Ermäßigt: Ꞓ 13,--
Kinder: Ꞓ 4,--
Online:
Erwachsene: Ꞓ 14,--
Kinder: Ꞓ 3,--
Weitere Informationen unter: www.messe-tulln.at
Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie
Rückfragen & Kontakt
Messe Tulln GmbH
Barbara Nehyba, MSc
Telefon: 02272624030
E-Mail: [email protected]
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