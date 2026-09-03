Europas größte Blumenschau: „Eine florale Reise durch Englands historische Gärten“ wurde heute eröffnet

Tulln an der Donau (OTS) -

Bei schönem Sommerwetter eröffneten Bundesministerin Klaudia Tanner in Vertretung von Bundeskanzler Christian Stocker, LAbg. Bernhard Heinreichsberger in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie Bürgermeister der Stadtgemeinde Tulln Peter Eisenschenk und Geschäftsführer der Messe Tulln Wolfgang Strasser - die Int. Gartenbaumesse Tulln.

Die Int. Gartenbaumesse Tulln ist der wichtigste Termin für alle Hobbygärtner und Gartenprofis. 450 Aussteller präsentieren alle Trends für den Garten: Gartengestaltung, Pools, Wintergärten, Outdoormöbel, Photovoltaik und Grillen im Garten. Höhepunkt der Messe ist Europas größte Blumenschau – die Leistungsschau der besten österreichischen Gärtner und Floristen unter dem Motto: „Eine florale Reise durch Englands historische Gärten“. 200.000 Blumen werden zu eindrucksvollen Kunstwerken verwandelt.

Zahlreiche Sonderschauen auf der Int. Gartenbaumesse Tulln

Zahlreiche Sonderschauen wie z.B. “Auenland” - Gärtner STARKL, „Garten für Generationen“ - Kittenberger Erlebnisgärten, "Gardens by the Bay“ - traditionelle Gemüseschau, „Landwirtschaft schafft lebenswerte Umwelt” – von der NÖ Landwirtschaftskammer, „Feigen statt Fichten“ – Informationen der Österreichische Gartenbau-Gesellschaft. Ein buntes Programm in der Halle 8 auf der ORF-NÖ Bühne und tägliche Floristenshows runden die vielseitige Veranstaltung ab.

Fact Box:

Die Messe ist noch bis Montag, den 7. September 2026 geöffnet.

Öffnungszeiten:

Donnerstag bis Sonntag: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Montag: 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene Ꞓ 15,--

Ermäßigt: Ꞓ 13,--

Kinder: Ꞓ 4,--

Online:

Erwachsene: Ꞓ 14,--

Kinder: Ꞓ 3,--

Weitere Informationen unter: www.messe-tulln.at

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