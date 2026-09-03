  • 03.09.2026, 15:33:02
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AVISO: Rechte Hetze im Angebot? Kein Bedarf!

JG Wien setzt vor der Lugner City Zeichen gegen Rechtsextremismus und für Lösungen statt Spaltung

Wien (OTS) - 

Anlässlich der aktuellen Berichterstattung über Ermittlungen gegen den Wiener FPÖ-Politiker Leo Lugner wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung setzt die Junge Generation in der SPÖ Wien (JG Wien) ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus, Hetze und Ausgrenzung. Mit einer Medienaktion vor der Lugner City stellt sie der Politik der FPÖ ihren sozialdemokratischen Gegenentwurf gegenüber: Lösungen für die tatsächlichen Herausforderungen junger Menschen statt immer neuer Feindbilder und Spaltung.

Die JG Wien will mit der Aktion auch den Blick darauf richten, was junge Menschen in dieser Stadt wirklich brauchen: leistbares Wohnen, gute Jobs, echte Chancen und eine Politik, die konkrete Lösungen liefert. Denn während rechte Politik von Ausgrenzung und Spaltung lebt, steht das Rote Wien für sozialen Zusammenhalt und eine Stadt, in der alle eine gute Zukunft haben sollen.

„Wenn gegen einen Wiener FPÖ-Politiker wegen des Verdachts der NS-Wiederbetätigung ermittelt wird, wiegt das schwer. Für uns als Junge Generation ist klar: Antifaschismus ist keine Floskel, sondern unsere politische Haltung. Während die FPÖ mit Hetze, Ausgrenzung und Spaltung auffällt, wollen wir über die Zukunft unserer Generation sprechen und Lösungen liefern. Das Rote Wien zeigt, dass es anders geht: mit leistbarem Wohnen, guten Jobs und Chancen für alle. Denn Hetze spaltet, Solidarität verbindet. Und Wien hält zusammen“, so JG Wien Vorsitzende Jasmina Malkoč.

Zeit: Freitag, 04.09.2026, 15:00 Uhr
Ort: vor der Lugner City, Gablenzgasse 11, 1150 Wien

Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.

Rückfragen & Kontakt

Junge Generation in der SPÖ Wien
Telefon: +43 1 53427 -233
E-Mail: [email protected]
Website: https://junge-generation.at/

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