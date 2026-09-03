  • 03.09.2026, 15:25:33
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Gstöttner ad Tomaselli: „Populismus schafft weder Wohlstand noch soziale Gerechtigkeit“

Zukunftsdepot von Bundeskanzler Stocker legt Grundstein für freies, selbstbestimmtes Leben

Wien (OTS) - 

„Das von Bundeskanzler Christian Stocker vorgeschlagene Zukunftsdepot zielt darauf ab, dass Familien, die für ihre Kinder sparen wollen, steuerlich entlastet werden. Die Befreiung von der Kapitalertragsteuer gilt für alle und unabhängig vom eingezahlten Betrag“, stellt ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner klar, der weiter erklärt: „Die Österreichische Volkspartei will ein Land, in dem sich Menschen Eigentum schaffen und aus eigener Kraft etwas aufbauen können. Das Zukunftsdepot legt den Grundstein dafür: Wenn man beispielsweise 50 Euro im Monat – also 600 Euro im Jahr – auf das Zukunftsdepot einzahlt, hat das Kind zum 18. Geburtstag bei einer durchschnittlichen Rendite rund 21.000 Euro auf dem Konto. Für eine junge Familie kann das die Anzahlung für ein Eigenheim sein. Durch die Steuerbefreiung erspart man sich bei der Entnahme des Geldes hier rund 2.800 Euro.“

„Wir als Österreichische Volkspartei wollen, dass alle Menschen von nachhaltiger Anlage am Kapitalmarkt profitieren können – ungeachtet des Einkommens. Wenn Eltern für künftige Generationen vorsorgen wollen, soll der Staat dies nicht belasten. Das ist sozial gerecht und unterstützt ein selbstbestimmtes Leben. Das Schüren von Neiddebatten hingegen hilft niemandem“, so Gstöttner abschließend.

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