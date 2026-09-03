  • 03.09.2026, 15:18:32
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  • OTS0143

Stadt Wien warnt vor Phishing-SMS zur Wiener Wohnbeihilfe

Wien (OTS) - 

Vorsicht vor Fake-Nachrichten: Der Stadt Wien wurde eine Phishing-SMS gemeldet, die aktuell im Umlauf ist und sich auf die Wiener Wohnbeihilfe bezieht. Die SMS erweckt den Eindruck, dass ein Antrag auf Wohnbeihilfe eingegangen sei, und fordert dazu auf, über einen Link weitere Informationen abzurufen. Der darin enthaltene Link führt nicht zur offiziellen Website der Stadt Wien. Die Stadt Wien stellt klar: Bei der SMS handelt es sich um eine Fake-Nachricht. Sie stammt nicht von der Stadt Wien. Die Stadt ist bereits dabei, rechtliche Schritte einzuleiten.

Woran erkenne ich den Betrugsversuch?

  • Die Nachricht informiert über einen angeblich eingegangenen Wohnbeihilfe-Antrag, ohne dass ein solcher Antrag gestellt wurde.
  • Die SMS enthält einen Link, der nicht auf eine offizielle Website der Stadt Wien führt.
  • Die Nachricht fordert dazu auf, über den Link weitere Schritte vorzunehmen.

Was ist zu tun?

  • Nicht auf den Link klicken.
  • Keine persönlichen Daten, Zugangsdaten oder Bankdaten eingeben.
  • Die SMS löschen.
  • Wer bereits auf den Link geklickt oder Daten eingegeben hat, sollte umgehend entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und bei Bedarf seine Bank kontaktieren.

Bei Unsicherheit können sich Bürger*innen direkt an die Wohnbeihilfenstelle der Stadt Wien unter +43 1 4000-74880 wenden (werktags Montag bis Mittwoch und Freitag von 7.30 bis 15.30 Uhr, Donnerstag von 7.30 bis 17.30 Uhr).

Die Wiener Wohnbeihilfe kann ausschließlich über die offiziellen Services der Stadt Wien beantragt werden. Informationen zum Antrag und den offiziellen Online-Antrag finden sich auf der Website der Stadt Wien unter www.wien.gv.at/amtswege/wohnbeihilfe-antrag.

(Schluss) red

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