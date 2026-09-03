  • 03.09.2026, 14:45:32
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  • OTS0139

Neuer Look für den Innenraum: Reparieren und aufbereiten statt austauschen

Sonne, Hitze und intensive Nutzung können im Sommer auch im Fahrzeuginnenraum deutliche Spuren hinterlassen.

Wien (OTS) - 

Besonders Sitze, Lenkräder und andere häufig beanspruchte Oberflächen zeigen mit der Zeit Abnutzung. Auch ein in die Jahre gekommener Dachhimmel kann den Gesamteindruck des Fahrzeugs beeinträchtigen.

Nicht immer müssen betroffene Teile jedoch vollständig ausgetauscht werden. AWM Kfz-Werkstatt in Wien-Leopoldstadt bietet professionelle Sattlerarbeiten an, mit denen sich zahlreiche Schäden gezielt beheben lassen. Autositze können repariert, neu bezogen oder aufgepolstert, Ledersitze aufbereitet und Lenkräder neu bezogen werden. Auch Reparaturen an Dachhimmeln und Cabrioverdecken gehören zum Leistungsspektrum.

Neben der Instandsetzung bestehender Materialien lässt sich der Innenraum auch individuell gestalten. Je nach Wunsch können Elemente mit Stoff, Leder oder Kunstleder neu bezogen und an den persönlichen Stil angepasst werden.

Eine professionelle Aufbereitung kann damit eine Alternative zum Austausch sein und dazu beitragen, den Innenraum langfristig zu erhalten. AWM bietet entsprechende Arbeiten sowohl für moderne Fahrzeuge als auch für Oldtimer und Youngtimer an.

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