Dreame präsentiert auf der IFA 2026 Innovationen der nächsten Generation für ein neues Smart-Living-Erlebnis

Berlin (OTS) -

Dreame Technology, ein weltweit führender Anbieter von Smart-Home- und Smart-Living-Lösungen, hat heute auf der IFA 2026 ein Portfolio wegweisender Produktneuheiten vorgestellt. Dazu zählen der Saug- und Wischroboter Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, die Mähroboter der A4 AWD Pro Serie, die Mini-Kamera LEAPTIC Cube und die Nass-Trockensauger der T-Serie. Damit unterstreicht Dreame seine Vision, Menschen von alltäglichen Aufgaben – ob groß oder klein – zu entlasten und ihnen mehr Freiraum im Alltag zu geben.

„Unsere Vision bei Dreame ist ein noch stärker vernetztes Smart-Living-Erlebnis“, sagt Sean Chen, President of Dreame Western Europe. „Die Produktneuheiten, die wir in diesem Jahr auf der IFA vorstellen, zeigen, wie weit wir auf diesem Weg bereits gekommen sind – von der Reinigung unserer Wohnräume über die Pflege des Gartens bis hin zur kreativen Umsetzung eigener Ideen. Mit diesen Produkten macht Dreame diese Vision für die Menschen unmittelbar erlebbar.“

Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete: eine neue Ära der Reinigung mit Hitze

Im Mittelpunkt der heutigen Präsentation steht der Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete. Als weltweit erste Marke bringt Dreame einen Saug- und Wischroboter mit einer zentralen 180-°C-Dampfquelle auf den Markt und läutet damit eine neue Ära der Reinigung mit Hitze ein.

Der Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ist der erste Dampf-Saug- und Wischroboter von Dreame mit einer bis zu 8 cm ausfahrbaren Wischrolle. In einem vierstufigen Verfahren kombiniert er 180 °C heißen Dampf mit Heißwasserwischen. Die zentrale Dampfquelle erzeugt innerhalb weniger Sekunden leistungsstarken Dampf. Dieser tritt anschließend aus vier Düsen aus und löst mit einer Temperatur von 180 °C selbst hartnäckige, eingetrocknete Verschmutzungen. Im letzten Schritt nimmt die Wischrolle die gelösten Rückstände mit warmem Wasser auf und entfernt sie. So ermöglicht das Gerät eine besonders gründliche Tiefenreinigung und entfernt 99,999 %* der Bakterien. In Verbindung mit dem AquaRoll-System, das die Wischrolle kontinuierlich mit Frischwasser versorgt, einem Anpressdruck von 18 N und einer Rollendrehzahl von 300 U/min setzt der Roboter neue Maßstäbe für Hygiene im Haushalt.

Für eine gründliche Reinigung entlang von Kanten fährt die neueste MopExtend-Technologie die Wischrolle um bis zu 8 cm aus – doppelt so weit wie beim Aqua10 Ultra Roller Complete. In Kombination mit Detangling SideReach erreicht der Roboter Ecken, Nischen sowie Bereiche unter Stuhlbeinen, Schränken und TV-Möbeln noch besser und lässt weniger Stellen ungereinigt.

Die weiterentwickelte KI-gestützte Bilderkennung mit AstroVision und Versalift-Navigation ermöglicht es dem Roboter, seine Umgebung mit nahezu menschlicher Präzision wahrzunehmen. Das OmniSight System 4.0 erkennt mehr als 320 verschiedene Objekttypen, erfasst Hindernisse ab einer Größe von 10 mm und reagiert innerhalb von 0,1 Sekunden – schneller als ein Wimpernschlag. Neu ist außerdem die adaptive Lernfunktion*: Während der Reinigung reagiert der Roboter auf bewegliche Objekte und plant seine Route in Echtzeit neu. Dies verbessert die Routenplanung und Navigationseffizienz, insbesondere in Haushalten mit Haustieren, und reduziert unnötige Stopps, Umwege und Energieverluste.

Weitere Funktionen im Überblick:

Verbesserte ProLeap-Hindernisüberwindung: Der Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete überwindet einstufige Hindernisse bis 5 cm und zweistufige Hindernisse bis 10 cm Höhe. Damit bewältigt er alltägliche Türschwellen und dickere Teppiche mühelos.

HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 und 40.000 Pa Saugleistung: Eine Bürste mit Borsten löst Schmutz aus engen Fugen, während eine weiche TPU-Gummibürste größere Partikel aus Teppichen entfernt. Unterstützt werden beide von einer leistungsstarken und zugleich bemerkenswert leisen Saugleistung von 40.000 Pa.

AutoSeal Guard und TripleUp Tech: Beim Auffahren auf Teppiche verschließt der Roboter automatisch die Abdeckung der Wischrolle, damit diese nicht feucht werden. TripleUp Tech hebt gleichzeitig die Seitenbürste um 10 mm, die Hauptbürste um 5 mm und den Wischmopp um 15 mm an, sodass trockene und nasse Verschmutzungen nicht miteinander vermischt werden.

Selbstreinigung der Wischrolle bei 100 °C: Der Roboter reinigt die Wischrolle mit 100 °C heißem Wasser und sorgt so für ein besonders hohes Hygieneniveau. Vor Beginn des nächsten Reinigungsvorgangs stellt das Gerät sicher, dass die Temperatur des Waschbretts auf ein sicheres Niveau abgesunken ist.

A4 AWD Pro Serie: intelligente Rasenpflege bis an den Rand

Mit den Mährobotern der A4 AWD Pro Serie geht Dreame den nächsten Schritt in der autonomen Gartenpflege. Die Geräte verbinden intelligente Umgebungswahrnehmung, präzises Kantenschneiden und hohe Geländegängigkeit für große und anspruchsvoll angelegte Gärten. Die Serie umfasst Modelle für Rasenflächen bis 3.500 m² beziehungsweise 5.000 m². Sie minimiert den manuellen Aufwand und sorgt auch in anspruchsvollen Außenbereichen für ein präzises, gleichmäßiges Mähergebnis.

Herzstück ist OmniSense™ 4.0, ein 4-in-1-Wahrnehmungssystem aus 360°-3D-LiDAR, dualer RTK-Positionierung über Satellit und Mobilfunknetz, binokularer KI-Kamera sowie zwei neuen Seitensensoren. Gemeinsam ermöglichen diese Technologien eine schnellere Kartierung, präzise Positionierung und zuverlässige Navigation ohne Begrenzungskabel. Die binokulare Kamera erkennt mehr als 300 Hindernistypen, während das Smart Fill Light auch bei Dunkelheit eine zuverlässige Erkennung unterstützt. Die beiden neuen Seitensensoren reduzieren tote Winkel zusätzlich: Ein Infrarotsensor erkennt Personen, Haustiere und kleine Wildtiere in Grenzbereichen, während ein ToF-Sensor eine besonders randnahe Navigation sowie die präzise Erkennung von Hindernissen und Abgründen ermöglicht.

Für die Kantenpflege verfügt EdgeMaster™ 4.0 über einen beweglichen Trimmarm, der dynamisch ausgefahren wird und einen echten Kantenschnitt bis auf 0 cm ermöglicht. Er erreicht Zäune, Mauern und Bäume und folgt geraden Kanten ebenso sicher wie natürlichen Kurven. Strapazierfähige Kunststoffklingen sorgen zudem für einen leiseren, vibrationsarmen Schnitt und müssen seltener ausgetauscht werden.

Für anspruchsvolles Gelände sorgen vier drehmomentstarke Radnabenmotoren mit Allradantrieb. Damit bewältigt der Mähroboter Steigungen bis 90 % (42°) und Hindernisse bis 7 cm Höhe. Das neue aktive Lenksystem AeroTurn™ ermöglicht zudem stabiles Mähen längs und quer an steilen Hängen, wendige Manöver in komplexen Bereichen und rasenschonende Wendungen mit weniger Abrieb.

Weitere Funktionen im Überblick:

40 cm breites Dual-Disc-Schneidsystem mit 12 Klingen: Die schwimmend gelagerten Doppelschneidscheiben passen sich unebenen Rasenkonturen an und sorgen für eine gleichmäßigere Schnitthöhe, größere Flächenleistung und ein homogenes Schnittbild.

36-V-Hochvolt-Plattform: Ein Akku mit 324 Wh ermöglicht lange Laufzeiten und effiziente Leistung auf größeren Rasenflächen.

24/7-Doppelschutz: Die integrierte 4G-Verbindung kombiniert Diebstahlschutz mit intelligenter Gartenüberwachung. Dazu gehören Echtzeit-Ortung, Anhebealarm, Patrouillenmodus, Videoüberwachung und Personenerkennung.

Benutzerfreundliches Rasenmanagement: Zwei Karten, eine flexible Mehrzonenverwaltung, individuelle Mähmuster, eine wetterabhängige Steuerung und die nach IPX6 abwaschbare Konstruktion erleichtern die tägliche Rasenpflege und ermöglichen eine bedarfsgerechte Anpassung.

LEAPTIC Cube: grenzenlose Kreativität im Taschenformat

Mit der Mini-Kamera Dreame LEAPTIC Cube steigt Dreame in eine neue Generation intelligenter Bildgebung ein. Das nur 55,9 g leichte Gerät verbindet hohe Bildqualität, KI-gestützte Funktionen und vielseitige kreative Steuerungsmöglichkeiten. LEAPTIC Cube richtet sich an eine neue Generation von Menschen, die ihren Alltag visuell festhalten möchten, und bringt professionelle Videofunktionen in ein besonders kompaktes Format. Die Kamera lässt sich freihändig und am Körper tragen, um Alltagsmomente, Reisen und kreative Inhalte aus nahezu jeder Perspektive aufzunehmen.

Im Zentrum steht ein intelligentes Aufnahmeerlebnis, das hochwertige Inhalte besonders einfach macht. Die KI-gestützten Kreativfunktionen gestalten Aufnahmen intuitiver und individueller. Mit „Hi, Moko“, dem KI-Sprachassistenten von Dreame, lassen sich zentrale Kamerafunktionen freihändig steuern. Hinzu kommen KI-Szenenerkennung, KI-Tracking, ein KI-Audiomodus und eine kamerainterne Porträtoptimierung.

Die Kamera unterstützt Videoaufnahmen mit bis zu 8K sowie 4K-HDR-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde und liefert sowohl bei Alltagserinnerungen als auch bei kreativen Projekten scharfe, detailreiche Bilder – selbst bei Nacht. Fotos mit 50 Megapixeln halten spontane Momente mit hoher Detailtreue fest und bieten große Reserven für die spätere Bearbeitung, etwa für starke Vergrößerungen und präzise Bildausschnitte. Ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 155° Bildwinkel erfasst mehr von jeder Szene, während die KI-Stabilisierung GyroSteady auch bei Aufnahmen in Bewegung für ruhiges, gleichmäßiges Bildmaterial sorgt. LEAPTIC Cube ist für spontane und längere Einsätze ausgelegt, bis zu einer Tiefe von 10 Metern wasserdicht und bietet eine Betriebszeit von bis zu 110 Minuten. In Kombination mit dem Magnetic Battery Cube lässt sie sich auf bis zu 210 Minuten verlängern. Zur Ausstattung gehören außerdem 64 GB oder 128 GB interner Speicher, Wi-Fi 6, USB 3.1 und eine Schnellladefunktion, die den Akku in rund 19 Minuten auf etwa 80 % lädt.

Weitere Funktionen im Überblick:

Ultraklare 8K-Videos: Neben 8K-Aufnahmen mit 30 Bildern pro Sekunde und 4K-HDR mit 60 Bildern pro Sekunde unterstützt die Kamera 4K-Zeitlupenaufnahmen mit 120 Bildern pro Sekunde, 10-Bit-Farbtiefe, einen Dynamikumfang von 13,5 Blendenstufen und einen speziellen Nachtvideomodus.

CrystalShield-Anti-Fouling-Beschichtung: Sie erhöht die Kratzfestigkeit, schützt vor Verschmutzungen und erleichtert Reinigung und Pflege der Kamera.

Dreame T-Serie: das komplette Nass-Trockensauger-Portfolio für jeden Haushalt

Die erstmals im Mai in Paris vorgestellte T-Serie von Dreame ist ab dem 15. September europaweit erhältlich. Mit den fünf Modellen T12 Pro, T14 Pro, T15 Pro Heat, T16 Pro Heat und T16 Pro Steam deckt die Serie das gesamte Spektrum moderner Nass-Trockensauger ab – vom Einstieg in die Premiumklasse bis zu fortschrittlichen Lösungen mit Heißwasser- und Dampfreinigung.

Alle Modelle der T-Serie verfügen über zentrale Funktionen, die die tägliche Reinigung erleichtern. Dazu zählen ein besonders flaches Design mit 180°-Lie-Flat-Funktion für schwer zugängliche Bereiche unter Möbeln sowie eine Selbstreinigung für eine unkomplizierte Pflege. Je nach Modell bietet die Serie außerdem eine intelligente Schmutzerkennung, Heißwasser- oder Dampfreinigung und fortschrittliche Anti-Tangle-Technologien.

An der Spitze der Serie kombiniert der T16 Pro Heat eine Heißwasserreinigung bei 90 °C mit 30 kPa Saugleistung und dem intelligenten WhaleSweep™-Roboterarm für eine verbesserte Kanten- und Eckenreinigung. Hinzu kommen das Dual-Scraper-System mit TangleCut™ 2.0 sowie ein abnehmbarer, austauschbarer Akku mit bis zu 70 Minuten Laufzeit. Der T16 Pro Steam verfolgt mit der SaunaClean™-Technologie einen anderen Ansatz für die Tiefenreinigung und kombiniert 200 °C heißen Dampf mit einer Heißwasserreinigung bei 90 °C.

Zur Serie gehören außerdem der T15 Pro Heat mit Heißwasserreinigung und dreiseitiger Kantenreinigung, der T14 Pro mit adaptiver Schmutzerkennung und intelligenter Anpassung der Reinigungsleistung sowie der T12 Pro als Einstieg in das Premium-Nass-Trockensauger-Segment von Dreame mit 25 kPa Saugleistung und dreiseitiger Kantenreinigung.

Mit fünf Modellen und unterschiedlichen Leistungs- und Ausstattungsstufen bietet die T-Serie passende Nass-Trocken-Lösungen für verschiedene Haushalte, Lebensstile und Reinigungsanforderungen.

Verfügbarkeit und Preise

Der Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ist in Deutschland ab dem 21. September für 1.499 Euro im Dreame Online-Shop, bei Amazon sowie bei ausgewählten Handelspartnern wie MediaMarkt, Saturn, OTTO und Expert erhältlich. In den ersten beiden Wochen nach Marktstart gilt ein Einführungsrabatt von 300 Euro.

Die Dreame LEAPTIC Cube ist in Deutschland ab Mitte Oktober 2026 bei MediaMarkt, Saturn und Joybuy erhältlich. Die Preise beginnen bei 399 Euro.

Die Dreame T-Serie ist in Deutschland ab dem 15. September vollständig erhältlich. Zum Marktstart werden alle fünf Modelle vom 15. bis einschließlich 29. September zu Aktionspreisen angeboten:

T12 Pro: 319 Euro, Aktionspreis 259 Euro

T14 Pro: 399 Euro, Aktionspreis 349 Euro

T15 Pro Heat: 499 Euro, Aktionspreis 449 Euro

T16 Pro Heat: 629 Euro, Aktionspreis 549 Euro

T16 Pro Steam: 649 Euro, Aktionspreis 599 Euro

Die Dreame T-Serie ist im Dreame Online-Shop, bei Amazon sowie bei ausgewählten Handelspartnern wie MediaMarkt, Saturn, OTTO und Expert erhältlich.

Die A4 AWD Pro Serie kommt im ersten Quartal 2027 in Deutschland auf den Markt.

* Getestet durch das unabhängige Prüflabor SGS.

* Verfügbarkeit ab Oktober über ein OTA-Update.

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.

Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/