Technology Talks Austria 2026: Mehr als 800 Anmeldungen – in einer Woche geht es los

Wien (OTS) -

Kommenden Donnerstag starten die Technology Talks Austria 2026. Es liegen bereits mehr als 800 Anmeldungen vor. Die Teilnehmer:innen aus Forschung, Wissenschaft, Industrie, Wirtschaft, Politik und Verwaltung treffen am 10. und 11. September im Wiener MuseumsQuartier auf rund 25 internationale Expert:innen, um über Europas technologische Zukunft und die Voraussetzungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz und technologische Souveränität zu diskutieren.

Die Technology Talks Austria schließen unmittelbar an das FFG Forum am 9. September an. Damit steht das MuseumsQuartier drei Tage lang im Zeichen von Forschung, Technologie und Innovation – von der strategischen Diskussion bis zur konkreten Umsetzung.

Unter dem Motto „Empowering Europe: Technological Leadership for a Resilient Future“ bringen die Technology Talks Austria internationale Perspektiven und die österreichische FTI-Community zusammen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich wissenschaftliche Exzellenz schneller in technologische Führungsfähigkeit, industrielle Wertschöpfung, strategische Souveränität und Resilienz übersetzen lässt.

In sechs Plenary Sessions und zwölf Workshops geht es unter anderem um technologische Souveränität, resiliente Infrastrukturen, Künstliche Intelligenz, Quantentechnologien, Innovationsökosysteme und die künftigen europäischen Rahmenbedingungen für Forschung und Innovation. Zu den Top-Speakern zählen Marie-Agnes Strack-Zimmermann (EU-Parlament), Marcus Wandt (Saab), Dominique Foray (EPFL Lausanne) und Lars Reger (NXP Semiconductors). Keynotes über Europas Zukunftsstrategien kommen von Jo De Boeck (imec) und Christian Ehler (EU-Parlament).

Neben den inhaltlichen Formaten bieten Exhibition Area, Side Events, Breakfast Events und Networking zahlreiche Möglichkeiten für Austausch, neue Kooperationen und persönliche Begegnungen. Auch junge Forschende und Studierende erhalten mit dem TU Austria Innovation Marathon, dem Falling Walls Lab und dem ASciNA Tech Innovation Award eine eigene Bühne.

Zwei Tage – ein Ticket

Die Technology Talks Austria wollen den Austausch innerhalb der gesamten FTI-Community ermöglichen. Deshalb wurde der Ticketpreis für das zweitägige Programm bewusst attraktiv gehalten: Das reguläre Ticket kostet 250 Euro, Studierende bis 27 Jahre zahlen 125 Euro.

Presseakkreditierung

Medienvertreter:innen können sich unter [email protected] akkreditieren.

Bitte unter Angabe von Name, Medium und den gewünschten Veranstaltungstagen.

Getragen von der österreichischen FTI-Community

Veranstaltet werden die Technology Talks Austria vom AIT Austrian Institute of Technology in enger Kooperation mit dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, dem Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft und der Industriellenvereinigung.

Als wissenschaftliche Partner sind acatech, AIT, Christian Doppler Gesellschaft, Forschung Austria, Institute of Science and Technology Austria, TU Austria, Österreichische Akademie der Wissenschaften und Österreichischer Wissenschaftsfonds eingebunden.

Starke Partnerschaften

Als Event-Partner mit an Bord sind JOANNEUM RESEARCH/Land Steiermark und TU Austria (TU Wien, TU Graz, Montanuni Leoben). Partnerschaften wurden weiters fixiert mit AI Factory Austria AI:AT, accent, ams OSRAM, AT&S AG, Austrian Cooperative Research (ACR), Austria Innovativ, Austria Presse Agentur APA, Austria Wirtschaftsservice (AWS), Boehringer Ingelheim, Bosch, Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV), Cercle Diplomatique, Die Presse, ESA Phi-Lab Austria, ESBS Austria, Gaia-X-Hub Austria, InnoRegio Styria, Innovation Salzburg, Kunsthalle Wien, Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), message, Salzburg Research, Siemens Healthineers, Steirische Wirtschaftsförderung SFG, MuseumsQuartier Wien, Neat, Plattform Industrie 4.0, Stadt Wien, Tecnet Equity, TU Wien Spinoff Factory, UNICEF, Verein zur Förderung von Forschung und Innovation (VFFI), Volkshilfe Wien und Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

Technology Talks Austria 2026

10. und 11. September 2026

MuseumsQuartier Wien

Im Anschluss an das FFG Forum am 9. September

Programm, Speaker und Tickets: www.technology-talks-austria.at