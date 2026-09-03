Große Überraschung bei „Sturm der Liebe“

Wien (OTS) -

Der aktualisierte „Sturm der Liebe“-Vorspann lässt es bereits erahnen: In der 4.623. Folge – zu sehen am Freitag, dem 4. September 2026, um 14.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON – entscheidet sich Fanny (Johanna Graen) endgültig für Marlon (Frederik Bott) und gegen Kilian (Anthony Paul). Damit wird zum ersten Mal in der Geschichte der Erfolgstelenovela während einer laufenden Staffel eine Traumpaarkonstellation neu gemischt.

Obwohl Fanny ihre Gefühle für Marlon lange verdrängt hat, kommen die beiden einander bei einem gemeinsamen Projekt wieder näher. Kilian spürt, dass er Fanny zu verlieren droht. Doch statt Vertrauen zeigt er Eifersucht und Unsicherheit. Fanny gerät in einen emotionalen Konflikt: Sie sehnt sich nach einem Partner, der ihr Halt gibt, ohne sie festzuhalten. Und das, so wird ihr klar, ist Marlon.