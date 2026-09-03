Helga Krismer: „Weiteres Beispiel für Verantwortungslosigkeit von SPÖ-Chef Hergovich“

St. Pölten (OTS) -

„Die SPÖ Niederösterreich verliert sich im politischen Chaos – und macht dabei die Gesundheit der Menschen zum Spielball ihrer parteipolitischen Inszenierung“, kritisiert die Grüne Landessprecherin Helga Krismer. „Sven Hergovich hat den Bogen überspannt, zum wiederholten Male schürt er mit Halbwahrheiten Ängste und Verunsicherung bei den Menschen in Niederösterreich“.

Hergovich hat im ORF-Sommergespräch den Notfall eines 14-jährigen Mädchens aus Oberösterreich für seine politische Argumentation herangezogen, obwohl sich der Fall bereits vor rund einem Jahr ereignet hat. „Ich bin der Sache beim oberösterreichischen Roten Kreuz nachgegangen. Die Darstellung von Hergovich hält einer Überprüfung nicht stand. Aus einem tragischen Schicksal politisches Kapital zu schlagen, ist pietätlos gegenüber den Angehörigen und unfair gegenüber tausenden haupt- und ehrenamtlichen Rettungskräften sowie Zivildiener*innen“, so Helga Krismer.

Nur ein weiteres, besonders tragisches Beispiel für das Chaos und die Unglaubwürdigkeit der SPÖ Niederösterreich. „Das SPÖ-Chaos im Gesundheitswesen ist bekannt: Erst bei der Schließung von Notarztstützpunkten in der ersten Reihe mitmischen und danach so tun, als wäre man immer dagegen gewesen. Das geht sich nicht mehr aus, die Glaubwürdigkeit von Sven Hergovich ist endenwollend!“

Forderung nach Entschuldigung und Konsequenzen

Wer mit einem tragischen Einzelfall politisches Kleingeld macht und dabei wesentliche Tatsachen falsch darstellt, agiert völlig pietätlos gegenüber den Angehörigen und macht einen Schlag ins Gesicht jener Menschen, die tagtäglich ehrenamtlich wie hauptamtlich im Rettungsdienst ihr Bestes geben. Leider nur ein weiteres Beispiel für die Verantwortungslosigkeit, mit der Sven Hergovich in seinem Amt agiert“, kritisiert die Grüne Landessprecherin Helga Krismer.

„Ich erwarte mir von Sven Hergovich eine Entschuldigung bei den Rettungssanitäter*innen, Zivildiener*innen und ihren Organisationen, deren Arbeit durch seine Darstellung diskreditiert wurde. Es geht im SPÖ-Chaos schon lange nicht mehr um eine harte politische Auseinandersetzung, sondern um die Frage der Verantwortung, wie man mit Ängsten, Schicksalen und dem Vertrauen der Bevölkerung umgeht. Wenn sich Sven Hergovich und die SPÖ dieser Verantwortung als Regierungspartei nicht bewusst sind, müssen sie Konsequenzen ziehen!“