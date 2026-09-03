FPÖ - Josefstadt/Schachner: Grüner Parkplatz-Wahnsinn in der Josefstadt geht endgültig zu weit

Wien (OTS) -

Das neue Parkverbot in der Piaristengasse, wo sich bis vor kurzem noch eine Ladezone befand, ist für den geschäftsführenden Bezirksparteiobmann der FPÖ Josefstadt, Felix Schachner, ein weiteres Beispiel für die autofahrerfeindliche Politik des grünen Bezirksvorstehers Martin Fabisch.

„Fabisch macht den Autofahrern in der Josefstadt ganz bewusst das Leben zur Hölle. Parkplatz um Parkplatz wird vernichtet, obwohl der Parkplatzdruck im dicht verbauten 8. Bezirk ohnehin enorm ist. Jetzt wird sogar dort ein Parkverbot verhängt, wo bis vor kurzem noch eine Ladezone war. Diese mutwillige Parkplatzvernichtung geht endgültig zu weit“, kritisiert Schachner.

Besonders absurd sind auch die ausufernden Ladezonenregelungen im Bezirk. „Ladezonen von 7.30 bis 20 Uhr stehen in keiner vernünftigen Relation zum tatsächlichen Bedarf und blockieren wertvollen Parkraum über nahezu den gesamten Tag. Die Dauer und Notwendigkeit dieser Ladezonen gehört dringend überprüft“, fordert Schachner.

Auch die sogenannten Grätzelladezonen sind grundsätzlich zu hinterfragen. „Diese Grätzelladezonen sind in dieser Form schlicht Schwachsinn. Unter dem Deckmantel angeblicher Verbesserungen wird Autofahrern wieder Parkraum weggenommen und die Parkplatzsuche für die Anrainer weiter erschwert. Wir fordern daher eine Evaluierung sämtlicher Ladezonen im Bezirk, eine deutliche Verkürzung ihrer Gültigkeitszeiten und ein Ende der unnötigen Parkplatzvernichtung. Die Josefstadt ist kein Experimentierfeld für grüne Anti-Auto-Ideologie“, so Schachner abschließend.