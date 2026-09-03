UNIQA ÖFB Cup im ORF: Runde zwei mit u. a. Deutschlandsberg – LASK, Voitsberg – Sturm, Traiskirchen – Austria und St. Pölten – Salzburg

Wien (OTS) -

Am ersten September-Wochenende steht die zweite Runde im UNIQA ÖFB Cup an. Der ORF zeigt davon am Samstag, dem 5., bzw. Sonntag, dem 6. September 2026, in ORF 1 gleich sieben Spiele live. Dabei kommt es nicht nur zu einer geballten Ladung Spannung, sondern auch zu einer Premiere: Andreas Ivanschitz, bei der Fußball-WM bereits im ORF-Team, feiert seine Premiere im heimischen Vereinsfußball. Nach dem Wechsel von Michael Liendl ins Traineramt in Kapfenberg verstärkt der 69-fache Teamspieler die Crew der Expertinnen und Experten und analysiert am 5. September.

Die Live-Berichterstattung startet am 5. September mit einer Dreier-Konferenz: Cup-Titelverteidiger und Bundesliga-Meister LASK trifft in der Steiermark auf den Regionalligisten Deutschlandsberg, die beiden Neo-Zweitligisten Blau-Weiß Linz und Wacker Innsbruck duellieren sich im Donauparkstadion und Vizemeister Sturm Graz kämpft in Voitsberg um den Einzug in die dritte Cup-Runde. Am Abend überträgt der ORF auch das Duell zwischen dem FCM Traiskirchen und der Wiener Austria um 17.25 Uhr live in ORF 1.

Am Sonntag, dem 6. September, geht es mit dem Cup-Wochenende im ORF weiter: In der zweiten Dreier-Konferenz bekommt es der WAC im Burgenland mit Parndorf zu tun, Vorwärts Steyr hofft gegen Hartberg auf eine Sensation und Salzburg ist in St. Pölten zu Gast – ORF 1 überträgt live.

Die Live-Übertragungen in ORF 1:

Samstag, 5. September, 15.10 Uhr, ORF 1: Dreier-Konferenz mit Deutschlandsberger SC – LASK (Kommentator Martin Unger), FC Blau-Weiß Linz – Wacker Innsbruck (Kommentator Michael Bacher), ASK Voitsberg – SK Sturm Graz (Kommentator Anna-Theresa Lallitsch), durch die Sendung führen Christian Diendorfer, Peter Stöger und Andreas Ivanschitz.

Samstag, 5. September, 17.25 Uhr, ORF 1: FCM Traiskirchen – Austria Wien (Kommentator Dietmar Wolff, Co-Kommentator Peter Stöger, Moderator Christian Diendorfer, Peter Stöger und Andreas Ivanschitz).

Sonntag, 6. September, 16.35 Uhr, ORF 1: Dreier-Konferenz mit Parndorf 1919 – Wolfsberger AC (Kommentator Dietmar Wolff), Vorwärts Steyr – TSV Hartberg (Kommentator Martin Unger), SKN St. Pölten – RB Salzburg (Kommentator Daniel Warmuth), durch die Sendung führen Rainer Pariasek, an seiner Seite Herbert Prohaska.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sport-Berichterstattung ausführlich.