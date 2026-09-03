SPÖ-Seltenheim: „Die ‚rote Linie‘ ist längst überschritten – Kickl weiter nicht bereit, alle Verbindungen zu Identitären zu kappen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übt heute, Donnerstag, scharfe Kritik an den Aussagen von FPÖ-Chef Kickl im oe24-„Sommergespräch“. „Dort hat Kickl Gewalt und Versuche, die Demokratie abzuschaffen, als ‚rote Linie‘ für einen Trennstrich zu den Identitären genannt. Diese rote Linie ist längst überschritten“, so Seltenheim, der betont: „Seit Wochen kommen immer neue erschreckende Details über die engen Verbindungen zwischen FPÖ, Freiheitlicher Jugend und rechtsextremen Identitären ans Licht. Es gibt dokumentierte Gewaltfälle, Ermittlungen wegen eines mutmaßlich rechtsextremen Überfalls und Berichte über rassistische ‚Knochenvermessungen‘ und NS-Verherrlichung. Dennoch ist Kickl weiter nicht bereit, alle Verbindungen zu den Identitären zu kappen. Statt einen klaren Trennstrich zu ziehen, rollt die Kickl-FPÖ rechtsextremen Gruppen den blauen Teppich aus und fungiert als Türöffner zu den Identitären. Mit der FPÖ ist kein Staat zu machen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die Aussagen von Kickl sind blanker Hohn und eine Gefahr für Sicherheit und Demokratie in Österreich“, so Seltenheim. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Kickl selbst greift den Rechtsstaat, unabhängige Medien und demokratische Institutionen immer wieder frontal an und höhlt damit die Grundpfeiler der Demokratie aus. Gleichzeitig glorifiziert Kickl Gewalt gegen Kinder, wie er es mit seiner angedeuteten Watsche bei einer FPÖ-Kundgebung am 1. Mai in Linz getan hat“, so Seltenheim. (Schluss) ls/mb