Alles Gute, Erwin Steinhauer! ORF-Programm zum 75. Geburtstag des Publikumslieblings

Wien (OTS) -

Er prägt seit Jahrzehnten die österreichische Film- und Serienlandschaft und ist aus zahlreichen Kultproduktionen nicht wegzudenken – am 19. September 2026 feiert Erwin Steinhauer seinen 75. Geburtstag. Der ORF lässt den Publikumsliebling aus diesem Anlass u. a. mit Dacapos von Spielfilmen, Porträts, Dokus, einer Gala und Kabaretthighlights in ORF 2, ORF III und auf ORF ON hochleben.

Spielfilme, Porträts, Doku und Talk in ORF 2

Den Auftakt der Erwin-Steinhauer-Geburtstagsfeierlichkeiten macht die 1998 gedrehte Xaver-Schwarzenberger-Komödie „Stella di Mare“ (12. September, 9.30 Uhr), in der sich eine verheißungsvolle Traumjacht für die Neo-Besitzer Ulrike Beimpold und Erwin Steinhauer als rostiger Fischerkahn entpuppt. Anschließend wird er in dem 2013 produzierten Komödienklassiker „Dinner for Two“ (12. September, 11.00 Uhr) von Ulli und Xaver Schwarzenberger durch Marianne Mendts und Gisela Schneebergers Kochkünste verzaubert. Eine neue Ausgabe der Künstlerporträtreihe „Orte der Kindheit“ (16. September, 21.15 Uhr; Dacapo: 19. September, 13.15 Uhr) würdigt den Jubilar, der sich darin an prägende Ereignisse und Stationen seine Kinder- und Jugendjahre erinnert. Gemeinsam mit Kulturmoderator Peter Schneeberger begibt er sich auf Spurensuche an den Schauplätzen dieser Zeit. Er trifft Freunde sowie Wegbegleiter:innen und erzählt, wie sich bei ihm der Wunsch manifestierte, nach der Schule das Max-Reinhardt-Seminar zu besuchen und warum es dann doch einige Umwege brauchte, bis er die Bühne erobern konnte. Den liebend-sorgenden Vater und Gentleman-Gauner der alten Schule gibt Steinhauer danach als „Der Täter“ (16. September, 23.55 Uhr) in Michael Kreihsls 2008 entstandener, gleichnamiger Krimikomödie. Der Jubilar ist außerdem zu Gast bei Patrick Budgen in „Hinter den Schlagzeilen“ (18. September, 16.10 Uhr). Hannelore Elsner ist in Regisseur Erhard Riedlspergers Spielfilm „Die Spielerin“ (18. September, 0.20 Uhr), wenn sie dank Erwin Steinhauer als Wirtschaftsanwalt Gefallen am Casino findet.

Volles ORF-2-Geburtstagsprogramm am 19. September: An seinem Geburtstag denkt der Publikumsliebling in dem 2017 entstandenen Bezirksporträt „Mein Alsergrund – mit Erwin Steinhauer durch den 9. Bezirk“ (9.05 Uhr) an seine Kinder- und Jugendtage zurück, als er etwa Ministrant in der Lichtentaler Kirche war, wo schon Franz Schubert als Organist wirkte. Anschließend zeigt ORF 2 die von Nils Willbrandt inszenierte Tragikomödie „Für dich dreh ich die Zeit zurück“ (19.50 Uhr) von 2017 mit Steinhauer als liebender Mann seiner an Alzheimer erkrankten Frau alias Gisela Schneeberger. Aglaia Szyszkowitz und Devid Striesow konfrontieren Erwin Steinhauer in Daniel Glattauers ORF-kofinanzierter Bestsellerverfilmung „Die Wunderübung“ (11.20 Uhr) mit den mehr oder weniger normalen Szenen einer Ehe und bringen damit eine etwas andere Therapiesitzung ins Rollen. Eine spannende kulturhistorische Entdeckungsreise zu einer besonderen österreichischen Errungenschaft unternimmt der Künstler als Erzähler in der 2023, zum damaligen 150-Jahr-Jubiläum hergestellten Dokumentation „Wasser für die Kaiserstadt – Die Wiener Hochquellenleitung“ (13.55 Uhr). In dem unterhaltsamen Porträt „Erwin Steinhauer – Ein Roadmovie zum Geburtstag“ (22.50 Uhr) macht sich der Schauspieler gemeinsam mit seinem Sohn und Schauspielkollegen Matthias Franz Stein auf den Weg, um wichtige Stationen seines Lebens zu besuchen. Die beiden treffen auch bekannte Weggefährtinnen, Weggefährten, Freundinnen und Freunde – wie Ulrike Beimpold, Rupert Henning und Alfred Komarek. Ein Tripel um Alfred Komareks kultigen, vom Jubilar verkörperten Gendarmerieinspektor gibt es in der Langen Nacht des Simon Polt mit „Polt.“ (23.55 Uhr), „Polt muss weinen“ (1.30 Uhr) und „Blumen für Polt“ (2.55 Uhr).

Eine ORF-2-Premiere mit Erwin Steinhauer steht außerdem am Sonntag, dem 29. November, um 20.15 Uhr auf dem Programm (24 Stunden vorab auf ORF ON): Adele Neuhauser wird dabei im neuen ORF/SWR-Thriller „Wenn das Licht gefriert“ mit einem schrecklichen Verdacht konfrontiert, der ihr Leben völlig aus der Bahn wirft. Die Alzheimer-Erkrankung ihres von Erwin Steinhauer dargestellten Ehemannes zehrt an ihren Kräften – doch damit nicht genug. Als der 26 Jahre zurückliegende Mord an der besten Freundin der gemeinsamen Tochter im Fernsehen noch einmal aufgerollt wird, offenbart ihr Mann Wissen, das eigentlich nur der Täter haben kann.

Umfassendes Programm in ORF III

Auch ORF III würdigt Erwin Steinhauer mit zahlreichen Sendungen zum 75. Geburtstag: So gibt es von 14. bis 22. September – in Doppelfolgen im Nachmittags- bzw. Vorabendprogramm – ein nostalgisches Wiedersehen mit dem Jubilar als ehemaliger Kaffeehausbesitzer und Aussteiger Wickerl Hawratil in der ab 1984 entstandenen zwölfteiligen Kultserie „Der Sonne entgegen“ (14., 15., 17., 18., 21. und 22. September, ab 16.55 Uhr bzw. 17.30 Uhr).

Am 18. September ist im Rahmen der Programmleiste „Expeditionen“ der zwischen 2002 und 2007 für die Reihe „Universum“ produzierte Nature-Comedy-Dreiteiler „Natur im Garten“ mit Erwin Steinhauer als penibler Kunst-Grünpfleger zu sehen, der im Konflikt mit seinen ökologisch motivierten Nachbarn steht: In Teil 1 „Die nackte Wahrheit“ (13.00 Uhr) sind dies Ela Piplits und Alfred Dorfer, im zweiten Film „Die Katze auf dem heißen Dach“ (13.55 Uhr) Mercedes Echerer und Rupert Henning, und im finalen Film „Raum für den Gartentraum“ (14.55 Uhr) Ulrike Beimpold und Wolfram Berger. Am Abend stehen dann zwei österreichische Spielfilme auf dem Programm: ein weiteres Mal die 1998 gedrehte Komödie „Stella di Mare“ (21.50 Uhr), danach die launige Krimikomödie „Schon wieder Henriette“ (23.25 Uhr) aus dem Jahr 2012, in der der Schauspieler mit Titeldarstellerin Christiane Hörbiger in wilder Ehe lebt.

Am Geburtstag, dem 19. September, ist der Schauspieler und Kabarettist erneut mit Christiane Hörbiger an seiner Seite – „Ein Mann in der Krise“ (16.50 Uhr): Im gleichnamigen Fernsehfilm aus 1995, in dem er einen vom Pech verfolgten Theaterdirektor gibt, dessen Leben plötzlich das reinste Desaster ist. Anschließend (18.40 Uhr) vermittelt er erneut in der 2017 gedrehten Kinoverfilmung von Daniel Glattauers Erfolgsstück „Die Wunderübung“ als Paartherapeut.

Einen ganzen Schwerpunkttag zum Jubiläum bietet ORF III am 20. September: Nach einem Dacapo der in ORF 2 gezeigten Sendungen „Orte der Kindheit“ (9.15 Uhr) und „Erwin Steinhauer – Ein Roadmovie zum Geburtstag“ (11.05 Uhr) stehen zunächst fünf Spielfilme auf dem Programm: die 2017 produzierte und bereits in ORF 2 gezeigte Tragikomödie „Für dich dreh ich die Zeit zurück“ (12.10 Uhr) sowie auch in ORF III vier Verfilmungen der beliebten „Polt“-Krimis von Alfred Komarek mit dem Jubilar in einer seiner Paraderollen als (ehemaliger) Weinviertler Gendarmerieinspektor Simon Polt: die ersten drei Filme „Polt muss weinen“ (13.40 Uhr) von 2000, „Blumen für Polt“ (15.15 Uhr) aus dem Jahr 2001 und „Himmel, Polt und Hölle“ (16.55 Uhr) von 2002 sowie die 2013, nach zehn Jahren Drehpause, entstandene fünfte TV-Adaption „Polt.“(18.35 Uhr), in der der Protagonist seinen frei gewählten Ruhestand wegen eines Leichenfundes unterbricht. Um 22.40 Uhr zeigt ORF III „Die Erwin Steinhauer Gala“ im ORF RadioKulturhaus aus dem Jahr 2021, zu der Moderator Peter Fässlacher anlässlich des damals 70. Geburtstags neben dem Jubilar außerdem u. a. Lukas Resetarits, Fritz Karl, Alfred Komarek, Rupert Henning, Mona Seefried, Maria Köstlinger und Michou Friesz begrüßte. Für einen beschwingten Abschluss sorgt die Sendung „Erwin Steinhauer & seine Lieben – Live vom Donauinselfest“ (0.10 Uhr) aus dem Jahr 2022 mit den besten Hits aus vier Jahrzehnten Kabarett. Anlässlich seines Geburtstags ist der Publikumsliebling außerdem zu Gast bei „Kultur Heute“ (21. September, 19.40 Uhr, ORF III) und spricht über sein bewegtes Leben, seine Karriere und sein vielseitiges künstlerisches Schaffen.

Live-Streams und On-Demand-Angebote auf ORF ON

Alle Programmpunkte sind auf ORF ON im Live-Stream sowie on demand (sofern entsprechende Online-Lizenzrechte vorhanden) abrufbar. Ebenfalls auf ORF ON ist Erwin Steinhauer weiterhin in den Staffeln eins und zwei der ORF/BR-Erfolgsserie-„Himmel, Herrgott, Sakrament“ zu sehen.