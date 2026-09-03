- 03.09.2026, 12:45:03
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- OTS0122
Termine am 4. September 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 10.00 Uhr, Öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses (1., Rathaus, Wappensaal)
- 10.15 Uhr, PK „Start ins neue Bildungsjahr in Wiener Kindergärten und Schulen“ mit Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling und Wiener Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs (10., Bildungscampus Innerfavoriten, Landgutgasse 30)
(Schluss) red
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