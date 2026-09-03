  • 03.09.2026, 12:38:32
  • /
  • OTS0120

OP-Termine werden ausschließlich nach medizinischen Kriterien vergeben

Orthopädisches Spital Speising nimmt Stellung zu Berichten über OP-Termin

Wien (OTS) - 

In der medialen Diskussion rund um den OP-Termin des Vaters von Vizekanzler Andreas Babler im Orthopädischen Spital Speising in Wien hält die Klinik fest, dass OP-Termine ausschließlich nach medizinischen Kriterien vergeben werden.

Je dringlicher ein medizinischer Status ist, desto schneller muss der Eingriff erfolgen.

Im diskutierten Fall handelte es sich um eine sehr dringliche medizinische Problematik mit einem rapiden Krankheitsverlauf und einhergehenden Schmerzen tagsüber und nachts, die deutliche Bewegungseinschränkungen mit sich brachten.

Daher war eine Operation innerhalb eines kurzen Zeitverlaufs nach der Einweisung erforderlich – und ist letztlich auch so erfolgt.

Rückfragen & Kontakt

Orthopädisches Spital Speising
Dr. Pierre Saffarnia
Telefon: +43 1 801 82 0
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VGK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Orthopädisches Spital Speising Wien

Rückfragen & Kontakt

Orthopädisches Spital Speising
Dr. Pierre Saffarnia
Telefon: +43 1 801 82 0
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright