OP-Termine werden ausschließlich nach medizinischen Kriterien vergeben

Wien (OTS) -

In der medialen Diskussion rund um den OP-Termin des Vaters von Vizekanzler Andreas Babler im Orthopädischen Spital Speising in Wien hält die Klinik fest, dass OP-Termine ausschließlich nach medizinischen Kriterien vergeben werden.

Je dringlicher ein medizinischer Status ist, desto schneller muss der Eingriff erfolgen.

Im diskutierten Fall handelte es sich um eine sehr dringliche medizinische Problematik mit einem rapiden Krankheitsverlauf und einhergehenden Schmerzen tagsüber und nachts, die deutliche Bewegungseinschränkungen mit sich brachten.

Daher war eine Operation innerhalb eines kurzen Zeitverlaufs nach der Einweisung erforderlich – und ist letztlich auch so erfolgt.