  • 03.09.2026, 12:14:32
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Marc Cain präsentiert "Equestrian Grace" im Herzen der British Countryside

HOOK, HAMPSHIRE - SEPTEMBER 02: Amelia and Eliza Spencer attend Marc Cain presents Equestrian Grace at Four Seasons Hotel Hampshire on September 02, 2026 in Hook, Hampshire. (Photo by Hoda Davaine/Getty Images for Marc Cain) // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/104492 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Hampshire (OTS) - 

Am 2. September lud Marc Cain ausgewählte Gäste zu einem exklusiven Event ins traditionsreiche Four Seasons Hotel Hampshire ein. Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Lady Amelia und Lady Eliza Spencer, Renee Stewart sowie die Influencerinnen Lydia Millen und Kate Hutchins.

Inmitten der idyllischen Landschaft von Hampshire feierte die Brand ihr aktuelles Kollektionsthema "Equestrian Grace" und inszenierte dies in einem eleganten, vom Reitsport inspirierten Ambiente. Der malerische Walled Garden des Hotels bot die perfekte Kulisse für die besondere Veranstaltung. Die Gäste trugen ausgewählte Looks aus der Kollektion und erlebten einen Nachmittag und Abend, der Mode, britische Country-Tradition und exklusive Erlebnisse miteinander verband.

Für einzigartige Momente sorgten ein Ausritt durch die englische Landschaft sowie eine beeindruckende Falkenshow. Den Abschluss bildete ein stimmungsvolles Dinner-Erlebnis, das die British Countryside Experience perfekt abrundete.

"Equestrian Grace" kombiniert die anmutige Ästhetik des Reitsports mit moderner, femininer Eleganz. Tiefe Erdtöne treffen auf satte herbstliche Akzente und schaffen eine Atmosphäre zwischen Heritage und ländlicher Sophistication. Elegante Silhouetten, raffinierte Drapierungen und goldene Details verleihen den Looks eine feminine Note.

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Marc-Cain-Allee 4
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