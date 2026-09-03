Marc Cain präsentiert "Equestrian Grace" im Herzen der British Countryside

Hampshire (OTS) -

Am 2. September lud Marc Cain ausgewählte Gäste zu einem exklusiven Event ins traditionsreiche Four Seasons Hotel Hampshire ein. Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Lady Amelia und Lady Eliza Spencer, Renee Stewart sowie die Influencerinnen Lydia Millen und Kate Hutchins.

Inmitten der idyllischen Landschaft von Hampshire feierte die Brand ihr aktuelles Kollektionsthema "Equestrian Grace" und inszenierte dies in einem eleganten, vom Reitsport inspirierten Ambiente. Der malerische Walled Garden des Hotels bot die perfekte Kulisse für die besondere Veranstaltung. Die Gäste trugen ausgewählte Looks aus der Kollektion und erlebten einen Nachmittag und Abend, der Mode, britische Country-Tradition und exklusive Erlebnisse miteinander verband.

Für einzigartige Momente sorgten ein Ausritt durch die englische Landschaft sowie eine beeindruckende Falkenshow. Den Abschluss bildete ein stimmungsvolles Dinner-Erlebnis, das die British Countryside Experience perfekt abrundete.

"Equestrian Grace" kombiniert die anmutige Ästhetik des Reitsports mit moderner, femininer Eleganz. Tiefe Erdtöne treffen auf satte herbstliche Akzente und schaffen eine Atmosphäre zwischen Heritage und ländlicher Sophistication. Elegante Silhouetten, raffinierte Drapierungen und goldene Details verleihen den Looks eine feminine Note.