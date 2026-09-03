FPÖ - Brucker fragt: "Wo ist eigentlich der Herr Bürgermeister abgeblieben?"

Wien (OTS) -

„Dass ausgerechnet Michael Ludwig anderen Politikern mangelnde Bürgernähe und nicht vorhandenen Arbeitswillen vorwirft, ist an Absurdität kaum zu überbieten. Dieser Bürgermeister flüchtet doch selbst seit Monaten vor den Wienern“, reagiert der Landesparteisekretär der Wiener FPÖ, LAbg. Lukas Brucker, auf die jüngsten Aussagen Ludwigs.

„Ludwig absolviert fast nur noch kontrollierte Wohlfühltermine, bei denen ja nichts Unvorhergesehenes passieren darf. Nicht einmal bei den heurigen Stammersdorfer Weintagen in seinem eigenen Heimatbezirk ließ er sich blicken, nachdem er dort im vergangenen Jahr von Besuchern ausgepfiffen wurde. Stattdessen verschanzt er sich lieber in seinem Büro im Rathaus. Ich bezweifle, dass der Bürgermeister überhaupt noch weiß, wie es den Menschen in Wien tatsächlich geht. Wann war er denn zuletzt ohne abgeschirmte Inszenierung am Reumannplatz, in einem Gemeindebau oder in einem der Wiener Brennpunktviertel unterwegs? Er hat längst den Kontakt zur Lebensrealität der Wiener verloren.

Wien braucht endlich wieder einen Bürgermeister, der hinaus zu den Menschen geht, zuhört und ihre Sorgen ernst nimmt. Diesen Kurswechsel hin zu einer bürgernahen Politik für die Wiener Bevölkerung wird es nur mit der FPÖ und Dominik Nepp geben“, ist Brucker sicher.