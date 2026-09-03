Igel läuft Marathon: Über 1.000 Gärten retten Lebensraum

Wien/Vösendorf (OTS) -

Der Igel steht auf der Roten Liste. Tag für Tag gehen natürliche Lebensräume verloren – durch Versiegelung, Zäune, Mauern und aufgeräumte Gärten. Genau dort setzt Tierschutz Austria an: Private Gärten können zu Schutzräumen und sicheren Wegen werden.

Die Garten-Vignette zeigt, dass das funktioniert. Über 1.000 Gärten sind bereits registriert. Die daraus entstehende „Igel-Straße“ ist länger als ein Marathon – mehr als 42 Kilometer vernetzter Lebensraum für Igel und andere Wildtiere im Siedlungsraum.

Für Igel sind durchgängige Wege überlebenswichtig. Sie durchstreifen nachts mehrere Gärten auf der Suche nach Nahrung, Unterschlupf und Partnern. Fehlen Durchgänge, bleiben nur gefährliche Umwege über Straßen.

„ Dass so viele Menschen mitmachen, freut uns enorm “, sagt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria. „ Jeder Garten, der dazukommt, macht die Igel-Straße länger. Schon kleine Maßnahmen wie ein Durchgang im Zaun, heimische Pflanzen oder der Verzicht auf Gift bewirken viel .“

Mit der Garten-Vignette werden Gärten sichtbar, die bewusst naturnah und tierfreundlich gestaltet sind. So entsteht Schritt für Schritt Lebensraum, wo zuvor Barrieren waren.

„Jeder Garten zählt. Jeder Meter zählt“, so Aschauer.

Garten eintragen und Teil der Igel-Straße werden: https://garten-vignette.at

Alle Gartenvignetten-Besteller die in den nächsten 14 Tagen eine Vignette bestellen erhalten zusätzlich das Buch 180 Jahre Tierschutz in Österreich gratis



Fotos (honorarfrei)

Fotos Gartenvignette und Garten