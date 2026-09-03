Neues zum Schulstart auf ORF KiDS: „Team Challenge – der Freundschaftstest“ und „Melly & Christoph auf EntdeckungsREISE“

Wien (OTS) -

Von Sri Lanka über die Rennstrecke bis in den Turnsaal – ORF KiDS startet mit neuen Formaten in den Herbst! In „Team Challenge – der Freundschaftstest“ stellen Lisa, Stefan und Lena ab Montag, dem 7. September 2026, ihre Freundschaft auf die Probe – in Aufgaben, die sportlich, lustig und manchmal ganz schön nervenaufreibend sind. Ab Mittwoch, dem 9. September, geht es für „Melly & Christoph auf EntdeckungsREISE“ – ohne Fernsehteam, aber mit eigener Kamera nach Sri Lanka, Mexiko und Australien. Ab Samstag, dem 12. September, wird erneut „Die Superklasse“ der vierten Volksschulklassen Österreichs ermittelt. Auch in der zweiten Staffel stellen sich Klassen aus allen neun Bundesländern Quizfragen, lösen Rätsel und überwinden Hindernisparcours – doch wer holt sich den Titel? Ab Samstag, dem 12. September, meldet sich auch der „KiDS CLUB“ mit Maskottchen Fuchsi mit neuen Folgen zurück aus der Sommerpause. Auch weitere beliebte Formate sind wöchentlich mit neuen Folgen zurück: „Klimakrach“ (ab 8. September), „OHA! Das will ich wissen“ (ab 10. September), „Hallo, was machst du?“ (ab 11. September) und „Die Abenteuerchecker“ (ab 13. September). Unterhaltung für die ganze Familie bieten u. a. auch die ORF-Premiere des Animationsfilms „Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer“ (ab 6. September) und anlässlich „Biene Majas“ 50. Fernsehjubiläums der Serien-Klassiker sowie der Kinofilm „Die Biene Maja – Freundschaft ist dicker als Honig“ (ab 20. September). Alle Sendungen sind im Stream und on demand auf https://kids.ORF.at und in der ORF-KiDS-App zu sehen.

Neues zum Schulstart auf ORF KiDS und in ORF 1

Fünf Challenges, drei Freunde, ein Sieg – das ist das neue Format „Team Challenge – der Freundschaftstest“ (wöchentlich ab Montag, 7. September, auf ORF KiDS). Lisa und Stefan testen Lena – und wie viel ihre Freundschaft wirklich aushält. In verschiedenen Challenges müssen sie beweisen, wie gut sie einander kennen und wie sehr sie an ihre eigenen Grenzen gehen. Damit es spannend bleibt, weiß Lena vorab nicht, welche Aufgabe Lisa und Stefan ihr stellen. Es wird sportlich und lustig, ab und zu raucht der Kopf und sogar Ängste müssen überwunden werden – vom Rennfahren über den Mathewettbewerb bis zum Flugsimulator. „Team Challenge – der Freundschaftstest“ ist samstags um 10.10 Uhr auch in ORF 1 zu sehen.

In „Melly & Christoph auf EntdeckungsREISE“ (wöchentlich ab Mittwoch, 9. September, auf ORF KiDS) nehmen Melanie Flicker und Christoph Hirschler das Publikum mit nach Sri Lanka, Mexiko und Australien. Das Besondere daran: Die beiden reisen ohne Fernsehteam und filmen ihre Abenteuer selbst. Sie entdecken fremde Länder, probieren Neues aus, treffen Menschen vor Ort und gehen den Fragen nach, die ihnen unterwegs selbst durch den Kopf gehen. Wie wächst eigentlich Pfeffer? Warum fährt man in Sri Lanka auf der linken Straßenseite? Was ist eine Cenote? Und wie werden verletzte Koalas in Australien wieder auf ein Leben in der Wildnis vorbereitet? Zwölf Folgen führen von den Teeplantagen Sri Lankas über die Maya-Stätten Mexikos bis ins Great Barrier Reef Australiens. Dabei geht es nicht nur um berühmte Sehenswürdigkeiten, sondern vor allem ums Entdecken, Staunen und Kennenlernen einer Welt, die überall ein bisschen anders aussieht. Eine Reise voller Abenteuer, traditionellem Essen, wilden Tieren und unglaublicher Natur.

ORF KiDS ist erneut auf der Suche nach Österreichs „Superklasse“! In der zweiten Staffel der Show „Die Superklasse“ (wöchentlich ab Samstag, 12. September, auf ORF KiDS) treten vierte Volksschulklassen aus jedem Bundesland in spannenden Wettbewerben gegeneinander an. Ob Quizfragen, Logikrätsel, Hindernisparcours oder Aufgaben, die viel Fingerspitzengefühl und Teamwork erfordern – die Klassen erwartet ein bunter Mix an Spielen, mit denen sie Punkte bekommen können. Wer nach fünf möglichen Runden die beste Mannschaftsleistung bewiesen hat, zieht weiter in das Vorfinale, wo die Sieger aus zwei anderen Bundesländer-Duellen auf sie warten. Setzt man sich als Team auch hier durch, bekommt man die Chance, sich im Finale den Pokal, das Preisgeld sowie den Titel „Die Superklasse“ zu sichern. „Die Superklasse“ ist sonntags um 8.55 Uhr auch in ORF 1 zu sehen.

Auch der „KiDS CLUB“ (wöchentlich ab Samstag, 12. September, auf ORF KiDS) meldet sich mit neuen Folgen zurück, denn die Sommerferien sind vorbei – doch Maskottchen Fuchsi ist noch lange nicht bereit dafür. Kurzerhand stellt er bei der geheimnisvollen „Bildungsdirektion Fuchshausen“ einen Antrag auf Ferienverlängerung bis Weihnachten. Zum Glück sind Fanny und Stefan von „Die Superklasse“ zu Gast und zeigen Fuchsi, warum Schule nicht nur aus Lernen besteht, sondern auch aus Freunden, spannenden Aufgaben und jeder Menge Teamgeist. Der „KiDS CLUB“ ist samstags um 8.40 Uhr und sonntags um 7.50 Uhr auch in ORF 1 zu sehen.

Filmvergnügen für die ganze Familie im September in ORF 1 und auf ORF KiDS

Großes Animationskino für die ganze Familie: Die ORF-Premiere „Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer“ (6. September, 10.05 Uhr) begleitet drei altägyptische Mumien auf ihrer chaotisch-lustigen Suche nach einem alten, gestohlenen Ring der königlichen Familie ins moderne London. Magischer Kinospaß erwartet Alt und Jung gleich anschließend mit dem Dacapo von Stefan Ruzowitzkys Realverfilmung „Hexe Lilli – Der Drache und das magische Buch“ (11.25 Uhr). Ein Wiedersehen erwartet das Publikum außerdem mit dem Animations-Blockbuster „Angry Birds 2 – Der Film“ (20. September, 9.50 Uhr) und dem kultigen Detektiv-Spaß „Fünf Freunde“ (27. September, 9.50 Uhr).

„Die Biene Maja“, „Ostwind“, „Die Knickerbockerbande“ und „Bibi und Tina“ auf ORF KiDS

Happy Birthday, „Biene Maja“ – ein halbes Jahrhundert Kult für Alt und Jung! Die schlaue „Biene Maja“, ihr bester Freund Willi und der gemütliche Grashüpfer Flip haben Geburtstag – und die ganze Familie feiert mit. ORF KiDS zeigt aktuell den Serien-Klassiker sowie den Kino-Animations-Hit „Die Biene Maja – Freundschaft ist dicker als Honig“ (ab 20. September) zum Wiedersehen.

Und auch andere beliebte Heldinnen und Helden sorgen auf ORF KiDS für beste Unterhaltung im September: Das Pferde-Abenteuer „Ostwind – Zusammen sind wir frei“ (ab 6. September), der Detektivfilm „Die Knickerbockerbande: Das sprechende Grab“ (ab 13. September) und die Fantasy-Komödie „Bibi und Tina 4 – Tohuwabohu total“ (ab 27. September).