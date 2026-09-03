ÖVP-Mayer: Wiener Wohnen zukunftsfit machen!

Wien (OTS) -

„Zwischen dem Anspruch der Stadt und der Realität in vielen Wiener Gemeindebauten klafft eine immer größere Lücke. Sanierungsbedürftige Gebäude, lange Wartezeiten und ein oftmals unzureichender Service treffen auf steigende Schulden und anhaltende Verluste bei Wiener Wohnen. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung muss beim Gemeindebau endlich gegensteuern“, so Wohnbausprecher Gemeinderat Lorenz Mayer.

Besonders deutlich zeigt sich der Handlungsbedarf bei den Sanierungen. Der Rechnungshof hat bekanntlich einen durchschnittlichen Sanierungszyklus von rund 67 Jahren errechnet. Ursprünglich hatte die Stadt einen Sanierungszyklus von 30 Jahren zum Ziel, mittlerweile werden 40 Jahre angestrebt. Gleichzeitig beträgt der Jahresfehlbetrag 2025 knapp 80 Millionen Euro und die Gesamtverschuldung nähert sich drei Milliarden Euro.

„Es kann nicht sein, dass Wiener Wohnen immer tiefer in die roten Zahlen rutscht und gleichzeitig notwendige Sanierungen viel zu lange auf sich warten lassen. Ein vom Rechnungshof errechneter Sanierungszyklus von 67 Jahren ist schlicht zu lang. Selbst das Ziel wurde mittlerweile von 30 auf 40 Jahre zurückgeschraubt. Hier braucht es einen nachvollziehbaren Plan, wie der Rückstau abgebaut und das Sanierungstempo dauerhaft erhöht wird“, so Mayer.

Die derzeit laufenden Sanierungen von rund 100 Gemeindebauten mit knapp 16.000 Wohnungen seien grundsätzlich zu begrüßen. Sie könnten angesichts des Gesamtbestandes von rund 220.000 Gemeindewohnungen aber nur ein Schritt sein. „Wiener Wohnen muss wirtschaftlich auf stabile Beine gestellt und der bestehende Sanierungsstau konsequent abgebaut werden. Daran wird sich die SPÖ-Neos-Stadtregierung messen lassen müssen“, so Mayer abschließend.