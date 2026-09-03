Das ORF-„Sommergespräch“ mit Herbert Kickl, FPÖ

Wien (OTS) -

In der fünften und letzten Ausgabe der „Sommergespräche“ 2026 ist am Montag, dem 7. September, um 21.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Herbert Kickl (FPÖ) zu Gast bei Simone Stribl. In den Medien macht sich FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl weiterhin rar, während die Freiheitlichen ihren Kurs als Oppositionspartei zunehmend verschärfen. In den Umfragen hat die FPÖ ihren Vorsprung auf die anderen Parteien zuletzt weiter ausgebaut. Wie lange kann sie von der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung profitieren? Und wie konkret ist Herbert Kickls Anspruch auf das Kanzleramt? Welche politischen Ziele verfolgt der FPÖ-Chef? Wie regierungsfähig sind die Freiheitlichen? Und zu welchen Kompromissen wäre die FPÖ bereit? Erneut sorgen zudem Verbindungen blauer Jungfunktionäre zu den rechtsextremen Identitären für Aufregung. Wie geht Herbert Kickl damit um?

Mindestens so ein Publikumshit wie die „Sommergespräche“ selbst sind die nachfolgenden Analysen von Peter Filzmaier (gemeinsam mit je einer Printjournalistin) in der „ZIB 2“ um 22.00 Uhr in ORF 2. Am 7. September ist dies Anna Thalhammer (profil). Im Ö1-„Mittagsjournal“ (12.00 Uhr) werden jeweils am Tag nach dem „Sommergespräch“ mögliche strittige Positionen einem Faktencheck unterzogen.

„Sommer(nach)gespräche“ in ORF III

Nach dem „Sommergespräch“ mit FPÖ-Chef Herbert Kickl ist vor dem ORF-III-„Sommer(nach)gespräch“: Was macht die FPÖ in den Umfragen so erfolgreich? Wie regierungsfähig ist die FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl und mit welchen Parteien wäre eine Zusammenarbeit überhaupt denkbar? Mit welcher Strategie geht die FPÖ in die wichtigen Landtagswahlen in Oberösterreich und Tirol im nächsten Jahr? Darüber diskutieren bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher: Ursula Stenzel (ehemalige FPÖ-Politikerin), Holger Bonin (Direktor Institut für Höhere Studien), Meret Baumann (Neue Zürcher Zeitung) und Michael Schottenberg (Autor, Regisseur).

Die „Sommergespräche“ auf ORF.at, ORF ON und im ORF TELETEXT

Im ORF.at-Netzwerk werden die „Sommergespräche“ auch heuer aktuell und umfassend begleitet. Im Rahmen der innenpolitischen Berichterstattung fassen ORF.at-Storys die TV-Interviews mit den Parteispitzen ausführlich zusammen. Userinnen und User haben außerdem auf https://debatte.ORF.at Gelegenheit zum Mitdiskutieren. Das Streaming-Package von ORF ON beinhaltet sowohl Live-Streams als auch bereits während der Sendung verfügbare Videos-on-Demand, außerdem die anschließenden „ZIB 2“-Analysen – alles in einer eigenen Video-Kollektion zentral zusammengefasst. Alle „Sommergespräche“ bleiben bis 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung der letzten Sendung verfügbar. Der ORF TELETEXT berichtet im Innenpolitik-Magazin ausführlich über die Sendungen, bringt Zusammenfassungen zentraler Inhalte und Aussagen und stellt auch Reaktionen bereit.

Service für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die „Sommergespräche 2026“ werden barrierefrei für gehörlose und hörbeeinträchtigte Menschen übertragen. Die Sendungen werden im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf ORF ON im Live-Stream und als Video-on -Demand untertitelt. Die Gespräche werden auch mit Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS) angeboten. Sie werden von jeweils zwei Dolmetscherinnen bzw. Dolmetschern aus dem ÖGS-Team Barbara Gerstbach, Ferdinand Leszecz, Lidjia Sammer, Anja Pfneisel, Delil Yilmaz und Sabine Zeller übersetzt – zu sehen auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel) und auf ORF ON via Live-Stream und Video-on-Demand.