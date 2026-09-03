  • 03.09.2026, 11:43:32
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VPNÖ-Zauner: „Asylpolitik der Volkspartei wirkt“

Schließung von drei weiteren Asylunterkünften ist das Ergebnis der harten und gerechten Asylpolitik von Innenminister Gerhard Karner

St. Pölten (OTS) - 

In Niederösterreich werden nach Michelhausen drei weitere Asylunterkünfte in Bruck an der Leitha, Schottwien (Bezirk Neunkirchen) und St. Pölten geschlossen. VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner stellt klar: „Dass wir in Niederösterreich drei weitere Asylunterkünfte schließen können, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis der harten, konsequenten und damit gerechten Asylpolitik von Innenminister Gerhard Karner und der Volkspartei. Derzeit befinden sich landesweit nur rund 400 Asylwerber in Grundversorgung – diese niedrigen Zahlen verdeutlichen den Erfolg. Sicherheitsminister Gerhard Karner steht für einen klaren Kurs: Österreich muss seine Grenzen schützen. Die illegale Migration wurde durch konsequente Maßnahmen gegen null gedrängt. Erstmals wurde heuer die Minuszuwanderung ermöglicht – während bundesweit rund 4900 Asylanträge gestellt wurden, mussten mehr als 7000 Menschen Österreich verlassen.“

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