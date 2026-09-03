Mitgehen statt wegschauen: In einer Woche startet „Gehen gegen Gewalt“ im Weinviertel und überall

Mistelbach/Hollabrunn/Korneuburg/Gänserndorf (OTS) -

In einer Woche geht es los: Am 10. September um 9:30 Uhr startet bei der StoP-Bank im Stadtpark Mistelbach die viertägige Initiative „Gehen gegen Gewalt“ von FRAUEN FÜR FRAUEN Weinviertel. Der Weg führt durch zahlreiche Orte des Weinviertels bis zur StoP-Bank am Michelberg.

Schon vor dem Start ist die Initiative in der Region sichtbar: Plakate hängen in vielen Orten, Gemeinden, Pfarren, Vereine, Unternehmen und engagierte Einzelpersonen unterstützen die Aktion und gestalten Stationen entlang des Weges mit.

„Wir wollen nicht nur für einen Moment Aufmerksamkeit schaffen. Wir wollen Menschen ins Tun bringen und das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen mitten in unsere Gemeinden tragen“, sagt Manuela Kräuter, Geschäftsführerin von FRAUEN FÜR FRAUEN Weinviertel “denn nur was sichtbar ist, kann verändert werden”.

Das Begleitprogramm verbindet Gehen mit Begegnung, Gesprächen, Literatur und Kunst: In Ernstbrunn spricht Femizid-Überlebende Renate Hofer, in der Wallfahrtskirche Karnabrunn wird der Brief einer von Gewalt betroffenen Frau gelesen. In Niederhollabrunn sind Femizid-Überlebende und Autorin Nicole Dill, Gewaltschutzexpertin Maria Rösslhumer und Eva Surma dabei. In Leitzerdsorf spricht Helga Pregesbauer. In Stockerau setzen Bürgermeisterin Andrea Völkl und regionale Sportler*innen gemeinsam ein Zeichen. Den Abschluss bildet am Michelberg die künstlerische Intervention „Gewalt gegen Frauen und Mädchen wird sichtbar“ von Stefan Klampfer, in Kooperation mit Kunst im öffentlichen Raum Niederösterreich.

Mitgehen kann jede*r – eine ganze Etappe, einige Kilometer oder auch nur zu einzelnen Programmpunkten. Männer sind ausdrücklich willkommen. Auch über das Weinviertel hinaus wächst die Beteiligung: Bereits zahlreiche Menschen aus anderen Bundesländern haben sich zum digitalen Mitgehen angemeldet und sammeln ihre Schritte für „Gehen gegen Gewalt“.

10.–13. September 2026

Start: 10. September, 9:30 Uhr, Stadtpark Mistelbach

Aktuelles Programm mit allen Etappen, Uhrzeiten und Programmpunkte:

https://www.frauenfuerfrauen.at/gehen-gegen-gewalt/

Anmeldung – auch zum (digitalen) Mitgehen:

https://www.frauenfuerfrauen.at/gehen-gegen-gewalt-anmeldung/

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