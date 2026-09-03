BFI Niederösterreich weiter auf Erfolgskurs

Wiener Neustadt (OTS) -

Trotz einer angespannten allgemeinen Wirtschaftslage entwickelt sich das Geschäft im Bereich der Erwachsenenbildung beim Berufsförderungsinstitut (BFI) Niederösterreich weiterhin außerordentlich gut.

Das breite und praxisnahe Bildungsangebot sichert eine konstant hohe Nachfrage. Mit dem bevorstehenden Herbst starten wieder eine Vielzahl an attraktiven Kursangeboten beim BFI Niederösterreich. Besonders im Fokus stehen hierbei bewährte Programme wie „Lehre mit Matura“ sowie Berufsreifeprüfung, die Lehrlingen und Berufstätigen neue Karrierewege eröffnen.

Ebenso verzeichnen die Aus- und Weiterbildungen im Bereich Gesundheit & Soziales einen ungebrochenen Zulauf. Die Ausbildungen zur Röntgenassistenz, zur Ordinationsassistenz sowie die Qualifizierungen im Bereich der Kinderbetreuung erfreuen sich weiterhin besonders großer Beliebtheit und tragen direkt zur Deckung des dringenden Fachkräftebedarfs bei.

Ausbau in den Regionen: Werkmeisterschule zurück im Waldviertel!

Ein besonderes Highlight im kommenden Bildungsjahr ist die regionale Erweiterung des technischen Angebots:

Die renommierte Werkmeisterschule findet neben dem etablierten Standort in Wiener Neustadt nun auch wieder am Standort Sigmundsherberg im Waldviertel statt.

Damit setzt das BFI Niederösterreich ein klares Zeichen für die Stärkung der beruflichen Bildung direkt vor Ort.

Äußerst positive Prognosen für 2027

Angesichts dieser stabilen Entwicklung blickt die Führungsebene des Berufsförderungsinstitut (BFI) Niederösterreich hochzufrieden nach vorn. In Summe sind die Prognosen für das Jahr 2027 sehr positiv, wie die beiden Geschäftsführer Norbert Staudinger und Mag. Michael Jonach übereinstimmend betonen.

Das BFI Niederösterreich ist damit bestens aufgestellt, um auch in Zukunft als verlässlicher Partner für Qualifizierung und beruflichen Aufstieg zu agieren.