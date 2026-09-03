„Soko Linz“-Staffelauftakt am 8. September in ORF 1 mit einem „Bodycheck“

Wien (OTS) -

Die vierte Staffel von „Soko Linz“ brachte von 30. September bis 2. Dezember 2025 in ORF 1 ein neues Team mit sich – und das hatte sowohl bei der durchschnittlichen Reichweite als auch bei den Marktanteilen in allen Zielgruppen Rekorde im Gepäck, denn im Schnitt wollten sich 595.000 Zuschauer:innen bei Marktanteilen von 22 Prozent (12+) und 21 Prozent (12–29) den Dienstantritt von Angelika Niedetzky und Michael Steinocher an der Seite von Katharina Stemberger, Alexander Pschill, Miriam Hie und Co. nicht entgehen lassen. Das bereits bestens eingespielte Top-Team kämpft ab 8. September 2026 (Auftaktfolge „Bodycheck“), jeweils dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits vorab auf ORF ON, in seiner zweiten gemeinsamen und insgesamt fünften „Soko Linz“-Staffel wieder gegen das Unrecht und hat beruflich, aber auch privat alle Hände voll zu tun. Doch mit einer Extraportion Zusammenhalt lassen sich auch die größten Herausforderungen meistern. Auf dem Programm stehen zehn spannungs- und emotionsgeladene neue Folgen mit viel Lokalkolorit und österreichischem Schmäh.

In Episodenrollen sind u. a. „Dancing Star“ Aaron Karl, Doris Schretzmayer, Eva Maria Marold, Agnes Hausmann, Wolf Bachofner, Berni Wagner und Markus Meyer zu sehen. Ein Wiedersehen gibt es zudem mit einer weiteren gebürtigen Linzerin: Paula Hainberger als Emilia, Tochter von Joes ehemaligem Kollegen Ben. Regie führten die „Soko Linz“-erfahrenen Chris Raiber und Claudia Jüptner-Jonstorff sowie erstmals Franziska Pflaum („Mermaids don’t cry“). Für die Drehbücher zeichnen Headwriterin Alrun Fichtenbauer, Philipp Altmann, Nikola Dörper, Charlotte Weg und Hannes Blamayer, Sophia Sixta, Harald Haller, Ralph Werner sowie Christiane Kalss verantwortlich. Anschließend an den „Soko Linz“-Staffelauftakt“ gerät „Der gschupfte Ferdl“ um 21.05 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON ins Dacapo-Visier der „Soko Donau“.

Katharina Stemberger: „Unglaublich gut eingeschworene Truppe“

„Ich denke, das, was in der vierten Staffel begonnen hat, vertieft sich. Es kommt zu einigen Umstellungen, die sehr schön erzählt werden. Wir sind eine unglaublich gut eingeschworene Truppe.“ Zu den Episoden: „Es sind zehn ganz unterschiedliche Geschichten, wo jeder sicherlich etwas finden wird, das ihm gut gefällt. Es handelt sich um eine schöne Mischung aus Spannung, Berührung, viel Humor und auch Romantik. Es gibt natürlich ein paar Lieblinge: Die erste Folge in der Eishalle finde ich großartig, sehr spannend und auch düster. Wir sind im Stift St. Florian und dann gibt es auch eine skurrile Folge, in der es um Außerirdische geht.“ Außerdem: „Jo hat zehn spannende Fälle vor sich, die sie persönlich immer wieder sehr mitnehmen, weil sie eine empathische Ermittlerin ist, wenn auch sehr streng.“

Angelika Niedetzky: „Emotionaler, aber auch lustiger“

„Das Publikum kann sich von den neuen zehn Folgen noch mehr Spannung, noch mehr emotionale Seitenstränge und vor allem sehr coole neue Locations erwarten. Das Team wächst noch mehr zusammen und man merkt einfach, dass wir es jetzt zum zweiten Mal in der Konstellation machen und es emotionaler, aber auch lustiger wird. Für den Humor ist noch ein bisschen mehr Platz gemacht worden, was mich als Kabarettistin besonders freut.“ Über ihre Rolle: „Auf meine Figur Biggi kommt in der fünften Staffel eine regelrechte emotionale Achterbahn bezüglich eines neuen Mannes zu. Sie lernt jemanden kennen, der sich anfänglich als sehr interessant erweist.“ Und weiter: „Eines meiner Highlights der fünften Staffel ist mit Sicherheit die Drehlocation in der Linzer Eishalle, in der ich aufgewachsen bin. Ich habe zehn Jahre meines Lebens Eiskunstlauf gemacht – das war also ein Backflash.“

Michael Steinocher: Pichlwanger „muss aus seiner Komfortzone herauskommen“

„Es gibt neue Morde, es gibt neue Fälle, es gibt neue Drehorte und es gibt neue Bösewichte. Für Pichlwanger wird in der neuen Staffel außerdem das Zwischenmenschliche noch spannender. Er muss aus seiner Komfortzone herauskommen und auch mal ein bisschen schauspielern und selbst ermitteln. “ Zum Team: „Wir sind in der neuen Staffel schon das zweite Jahr beieinander und wachsen noch mehr zusammen. Die Beziehungen bauen auf die vierte Saison auf und vertiefen sich weiter.“ Weiters: „Besonders in Erinnerung geblieben sind mit die Dreharbeiten zur Folge rund um ein Live-Action-Rollenspiel bei einer Burgruine. Wir hatten sehr viele Personen aus dieser Szene am Set, die dafür in ihrer eigenen Ausrüstung gekommen sind – da war alles original und es war sehr imposant zu sehen, wie sie sich ins Zeug gelegt haben.“

Mehr zum Inhalt der Folgen

Bodycheck (Dienstag, 8. September 2026, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Mit u. a. Fabian Unger, Eva Maria Marold, Agnes Hausmann und Toni Gohl in Episodenrollen; Regie: Chris Raiber

Als der Amateur-Eishockeyspieler Karim Vitovic nach einem Trainingsmatch tot auf dem Eis liegt, fällt der Verdacht schnell auf den Trainer – Biggis Bruder Walter (Michael Edlinger). Während sich Pichlwanger (Michael Steinocher) und Joe (Katharina Stemberger) bemühen, neben den schwierigen Ermittlungen eine neugierige Journalistin unter Kontrolle zu halten, umgeht Biggi (Angelika Niedetzky) die Ermittlungssperre und schießt sich auf den Spieler Georg Pilhamer (Fabian Unger) ein, der offenbar in einen Streit mit dem Toten verwickelt war. Oder war es Nelly (Toni Gohl), die Tochter des Toten, die vor Scham im Boden versinken wollte, weil sich ihr Vater in ihr Liebesleben eingemischt hat? Joe und Biggi lassen sich allerdings bei ihren Ermittlungen nicht aufs Glatteis führen.

Die fünfte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISAplus, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

„Soko Donau – Der gschupfte Ferdl“ (Dienstag, 8. September, 21.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Lukas Watzl und Erika Deutinger in Episodenrollen; Regie: Sophie Allet-Coche

In der Nähe eines einschlägigen Cafés wird ein Mann namens Nix erschossen. Mary (Sophie Resch), eine junge Frau, schwer verletzt. Die „Soko Donau“ befragt Wetty Zach (Erika Deutinger), eine ältere Dame, die im Haus gegenüber wohnt, als Zeugin. Sie glaubt, den Täter zu kennen: Es kann sich nur um Ferdl (Lukas Watzl) handeln, kein Unbekannter im kleinkriminellen Milieu. Vermutlich war Ferdl nicht recht, dass Nix mit Mary angebandelt hatte. Eigentlich klingt alles ganz logisch, doch als Mary aus dem Krankenhaus verschwindet, zeigt sich, dass der Fall nicht so klar ist, wie er scheint.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Filmcommision Graz.

„Soko Linz“ und „Soko Donau“ auf ORF ON streamen

Die Auftaktfolge der fünften „Soko Linz“-Staffel steht 24 Stunden vorab und somit ab Montag, dem 7. September, um 20.15 Uhr auf ORF ON zur Verfügung, wo auch zahlreiche „Soko Donau“-Folgen gestreamt werden können. Alle weiteren neuen „Soko Linz“-Episoden sind bereits jeweils sieben Tage vor ihrer ORF-1-Ausstrahlung auf ORF ON zu sehen.