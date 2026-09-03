  • 03.09.2026, 11:29:32
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209.000 Zuseher bei Kickl-Sommergespräch auf oe24.TV (NRW, 12+)

Von 22-23 Uhr war oe24.TV mit 5,5 Prozent Marktanteil sogar stärkster Privatsender des Landes – Stärkster Quoten-Tag des Jahres

Wien (OTS) - 

Rekord-Quote für das oe24.TV-Sommergespräch mit FPÖ-Chef Herbert Kickl am Mittwoch: Beim Kickl-Sommergespräch und der anschließenden Analyse mit Peter Westenthaler und Josef Cap waren insgesamt 209.000 TV-Zuseher mit dabei (kum. RW, 12+). Der Marktanteil lag bei sensationellen 4,7 Prozent. Damit war das Sommergespräch die bisher meistgesehene oe24.TV-Sendung des heurigen Jahres. Von 22-23 Uhr war oe24.TV mit einem Marktanteil von 5,5 Prozent sogar der stärkste Privatsender des Landes.

Sensationell war am Mittwoch auch der Tagesmarktanteil von oe24.TV: In der werberelevanten Zielgruppe (12-49) erreichte oe24.TV mit 2,9 Prozent ebenfalls einen neuen Jahresbestwert. Insgesamt schauten am Mittwoch 309.000 Österreicher oe24.TV (NRW 12+).

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, Basis Zeitschiene (Sommergespräch/Analyse: Sendung) vorläufig gewichtet; 12+ (MA: 12-49 J.)

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Tanja Duhovich
Head of Marketing & Communication
oe24 media group GmbH
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