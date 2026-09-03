Exklusive Weinverkostung in Alpbach mit dem Weingut Franz Hirtzberger aus Spitz an der Donau/Wachau

Wien (OTS) -

Bereits zum vierzehnten Mal lud Gerstbauer Strategic International – Partner des Forum Alpbachs 2026 - im Rahmen der Alpbacher Wirtschaftsgespräche zu einer Weinverkostung auf der Böglalm. Als Gastgeber begrüßten Erwin van Lambaart, Johann Schachner und Gerald Gerstbauer. Ermöglicht wurde die Veranstaltung von den Golden Partners Casinos Austria AG und Atos sowie den Partnern EY, Accilium und Frankl Neuser Anwälte.

Nach Markus Molitor, Lamberto Frescobaldi, Alois Lageder, der kalifornischen Star-Winzerin und ehemaligen US-Botschafterin in Österreich, Kathryn Hall oder Peer Pfeffer vom Weingut Bordeaux Château Haut-Batailley konnte mit Unterstützung von Christoph Morandell für die heurige Veranstaltung das national und international sehr renommierte Weingut Franz Hirtzberger aus Spitz an der Donau/Wachau gewonnen werden.

Das Weingut Franz Hirtzberger zählt zu den prägenden Betrieben der Wachau und zu den anerkanntesten Weißweingütern Österreichs und darüberhinaus. Der Lesehof der Familie in Spitz gehört zu den ältesten aktiven Weingütern der Wachau, seine Geschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. 1983 übernahm Franz Hirtzberger den Betrieb in fünfter Generation, strukturierte ihn neu und rekultivierte zahlreiche Terrassenlagen; für sein Lebenswerk wurde er 2024 mit der Vinaria Trophy ausgezeichnet. Als Gründungsmitglied der Vinea Wachau – deren Präsident er über zwei Jahrzehnte war – prägte er die Qualitätsphilosophie der Region entscheidend mit.

Unter den hochkarätigen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Medien waren – Peter Hanke (Bundesminister im Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur), Wolfgang Hattmansdorfer (Bundesminister im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft), Barbara Eibinger-Miedl (Staatssekretärin im Bundesministerium für Finanzen), Elisabeth Zehetner (Staatsekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft) und Othmar Karas (European Forum Alpbach) – jetzt in alphabetischer Reihenfolge – Sabine Aigner (Stanton Chase), Silvia Angelo (ÖBB-Infrastruktur AG), Ali Aram (EY), Alexander Bamberger (BMW), Helmut Bernkopf (Österreichische Kontrollbank AG), Alexander Biach (SVS), Andreas Bierwirth (Casinos Austria AG), Juan Donenech-Clar (US Embassy), Alexander Dubwoy (Kazakhstan Gesellschaft), Markus Eder (Casinos Austria AG), Barbara Eibinger-Miedl (Bundesministerium für Finanzen), Michael Fischer (GeECo), Ronald Frankl (Frankl Neuser Anwälte), Michael Gerbavsits (Wirtschaftsagentur Burgenland), Gerald Gerstbauer (Gerstbauer Strategic International), Silvia Grünberger (Grünberger & Partner), Peter Hanke (Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie), Franz G. Hirtzberger (Hirtzberger Wine), Erich Holnsteiner (Geldservice Austria), Hartwig Hufnagl (ASFINAG), Markus Kaiser (Accilium), Gabriel Karas (European Forum Alpbach), Isabella Keusch (Autostahl), Andreas Klauser (Palfinger AG), Günter Koinegg (Atos Technologies Austria), Karlheinz Kopf (Wirtschaftskammer Wien), Harald Kräuter (ORF Österreichischer Rundfunk), Robert Leingruber (ella dialogue), Thomas Lichtblau (Casinos Austria AG), Andreas Matthä (ÖBB-Holding AG), Lilian Meyer (Alstom), Patrick Minar (Casinos Austria AG), Christoph Morandell (Morandell), Valentin Neuser (Frankl Neuser Anwälte), Philip Newald (Casinos Austria AG), Beatrix Praeceptor (Greiner Packaging International), Axel Preiss (EY), Alexander Rauscher (Accilium), Andrä Rupprechter (EU-Kommission), Bernhard Sagmeister (aws), Johann Schachner (Atos Technologies Austria), Markus Schaffhauser (Eviden Österreich), Alexander Schierhuber (VOR), Michael Schuch (Swarco), Heinz Schultz (Schultz Gruppe), Oliver Suchocki (EY), Gerhard Summer (Mochi), Erwin van Lambaart (Casinos Austria AG).

„Es erfüllt mich mit besonderem Stolz, dass unsere Weinverkostung heuer zum vierzehnten Mal im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach stattfindet. Das diesjährige Forumsmotto ‚How Europe Wins‘ trifft den Kern dessen, was wir auf der Böglalm seit vielen Jahren leben: Europa gewinnt dort, wo Menschen einander zuhören. Der offene Dialog auf Augenhöhe – heuer begleitet von großen Weinen aus der Wachau – schafft eine Atmosphäre, in der aus Begegnungen Partnerschaften und aus Ideen konkrete Vorhaben werden. Genau solche Räume braucht unser Kontinent“, erklärt Gerald Gerstbauer von Gerstbauer Strategic International.

„Unser Land steckt voller Ideen, Talente und Chancen. Diese Potenziale müssen wir nützen – mit technologischer Offenheit, einem klaren Fokus auf Qualität und nachhaltigem Wirtschaften. Als Unternehmensgruppe stehen wir seit fast 60 Jahren für verantwortungsvolles Glücksspiel, Unterhaltung und regionale Wertschöpfung. Wenn wir Kreativität mit Technologie und Unternehmergeist mit Verantwortung verbinden, stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs und schaffen Impulse weit über unsere Grenzen hinaus“, betont Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Casinos Austria AG und Vorstandsvorsitzender der Österreichische Lotterien GmbH.

„Das Europäische Forum Alpbach bietet seit jeher Raum für den Austausch von Ideen und Perspektiven. Der Abend hat dies auch in diesem Jahr wieder eindrucksvoll bestätigt, wie wichtig persönliche Begegnungen sind, um zentrale Zukunftsfragen, die uns gerade beschäftigen zu diskutieren und diese neuen Impulse für Wirtschaft und Gesellschaft mitzunehmen“, betont Johann Schachner, CEO von Atos Österreich.

Fotos vom Event: © Andreas Tischler

https://andreastischler.com/20310/Weinverkostung.html

Gerstbauer Strategic International

Gerstbauer Strategic International ist eine international tätige Unternehmensberatung, die Business Consulting mit gezieltem Networking zwischen Wirtschaft und Kultur verbindet. Das Unternehmen unterstützt sowohl KMUs und Hidden Champions als auch globale Konzerne bei der Entwicklung von Vertriebsstrategien sowie bei Marketing- und Sales-Aktivitäten. Im Zentrum steht dabei ein nachhaltiger Ansatz, der ökonomische Zielsetzungen mit sozialer Kompetenz verbindet. Mit Standorten unter anderem in Tel Aviv, Istanbul, Almaty, Taschkent und Entebbe begleitet Gerstbauer Strategic Projekte in Europa, Zentralasien, Afrika und Lateinamerika. Geleitet wird das Unternehmen von Geschäftsführer Gerald Gerstbauer, der auch in internationalen Gremien und Netzwerken aktiv ist.