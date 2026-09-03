Forum Alpbach: Wenn Kinder die Pflege übernehmen – die ungesehene Rolle von jungen Pflegenden

Alpbach (OTS) -

Gestern (Mittwoch, 2. September) organisierte das Team der ERSTE Stiftung gemeinsam mit „Alles Clara“, ihrer Initiative zur Entlastung pflegender Angehöriger, eine Diskussion im Rahmen des European Forum Alpbach über „Young Carers“.

Unter den rund mehr als einer Million Menschen, die in Österreich Angehörige oder nahestehende Menschen pflegen und betreuen, befinden sich rund 43.000 Kinder und Jugendliche. Diese bisher ungesehene Zielgruppe mit ihrer Mehrfachbelastung bei Pflege, Ausbildung, Berufseinstieg und persönlicher Entwicklung rückte ein hochkarätig besetztes Panel in den Mittelpunkt. Die Journalistin Damita Pressl moderierte die Veranstaltung im Congress Centrum Alpbach.

Als Inspiration diente der aufrüttelnde Kurzfilm „Im Sturm“ von einem Team der FH Salzburg, der erstmals gezeigt wurde. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung sowie „Im Sturm“ und Fotos sind hier abrufbar.

Gesundheits- und Sozialministerin Korinna Schumann erklärte: „Familien leisten jeden Tag Enormes – und das gilt ganz besonders für jene, die Angehörige pflegen oder betreuen. Dafür möchte ich heute einfach Danke sagen. Was viele nicht wissen: Auch Kinder und Jugendliche übernehmen oft Verantwortung in ihren Familien. Diese Young Carers verdienen unsere Aufmerksamkeit, Anerkennung und Unterstützung.

Wir haben deswegen 100 Millionen zusätzlich pro Jahr für die mobile Pflege auf den Weg gebracht. Die mobile Pflege ist eine wichtige Säule im System, die auch wertvolle Unterstützung bei der Pflege und Betreuung zu Hause ist und Angehörige unterstützt. Mir ist aber auch wichtig, dass wir als Gesellschaft hinschauen, Betroffene nicht alleine lassen und gemeinsam daran arbeiten, dass Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Denn Pflege geht uns alle an.“

Die Vorsitzende der Bundesjugendvertretung, Anna Schwabegger, fokussierte besonders auf die junge Generation: „Junge Menschen, die Verantwortung für die Pflege ihrer Angehörigen übernehmen, stehen unter einem hohen psychischen Druck und dürfen mit dieser Belastung nicht alleine gelassen werden. Besonders wichtig ist daher der Ausbau kostenloser und niederschwelliger Therapieplätze. Gleichzeitig braucht es ein Umfeld, das Young Carers erkennt und gezielt unterstützt: Dafür müssen Vertrauenspersonen, etwa in Schulen oder Jugendorganisationen, für dieses Thema entsprechend sensibilisiert und strukturelle Unterstützungsangebote geschaffen werden.“

Auch Martin Nagl-Cupal (Professor für Pflegewissenschaft an der Uni Wien) forderte einen stärkeren Fokus auf Young Carers und ihre Herausforderungen: „Wir wissen inzwischen, dass es Young Carers gibt. Die nächste Herausforderung ist, sie nicht nur sichtbar zu machen, sondern ihnen Anerkennung, Unterstützung und Mitbestimmung zu geben – und vor allem dafür zu sorgen, dass Kinder nicht dort Verantwortung übernehmen müssen, wo unser Versorgungssystem Lücken hat.“

Belinda Schneider, Leiterin von superhands sowie Kinder- und Gewaltschutzbeauftragte der Johanniter, betonte: „Young Carers und ihre Familien brauchen flexible und niederschwellige Hilfe. Kein Kind sollte Schule, eigene Bedürfnisse oder Zukunftspläne zurückstellen müssen, weil ein Angehöriger pflegebedürftig ist. Mit superhands wollen wir dazu beitragen, dass junge pflegende Angehörige gesehen werden, Unterstützung bekommen und mit ihrer Situation nicht allein bleiben.“

Alles Clara Geschäftsführerin Nicole Traxler zog ein Fazit des Nachmittags: „Young Carers übernehmen oft ungesehen große Verantwortungen in ihren Familien. Digitale Entlastungsangebote können bei der jungen Zielgruppe besonders effektiv unterstützen, daher haben wir Alles Clara nun für junge Menschen ab 14 Jahren geöffnet.“

Nach der Diskussion beim Forum wurde der Kurzfilm „Im Sturm“ auch im Veranstaltungsraum der Gemeinde Alpbach präsentiert. Hier waren Gäste aus der Gemeinde eingeladen und konnten mit dem Filmteam über die Produktion diskutieren.

„Im Sturm“ wurde von einem Team von Studierenden im Studiengang MultiMediaArt an der FH Salzburg von Elias Engelhardt, Patrick Mercelat und Maximilian Pfeiffer konzipiert und realisiert. Der Film verknüpft inneres und äußeres Erleben und zeigt so eindrücklich die inneren Belastungen, mit denen Young Carers oft konfrontiert sind. Studiengangsleiter Till Fuhrmeister betreute die Kooperation.

Über Alles Clara: Die Entwicklungsgeschichte der mehrfach ausgezeichneten App und digitalen Sozialdienstleistung startete aufgrund der Erfahrungen und Bedürfnisse pflegender Angehöriger aus den Zeiten der Lockdowns während der Covid-Pandemie. Derzeit steht „Alles Clara“ der Bevölkerung im Burgenland, Niederösterreich und Vorarlberg kostenlos zur Verfügung. Zusätzlich können bereits über 250.000 Beschäftigte die flexible, niederschwellige und dennoch persönliche Beratung durch „Alles Clara“ über ihre Arbeitgeber nutzen: AK Niederösterreich, alpla, Arbeiter-Samariterbund Österreich, AMS Österreich, Asfinag, Bayer, Bekum, Caritas St. Pölten, Caritas Wien, Coca Cola HBC, Diakonie Bildung, Diakonie de la Tour, Diakonie Eine Welt, Diakonie Flüchtlingsdienst, Deloitte, Egger, Energie AG OÖ, Erste Bank Österreich, ERSTE Stiftung, George Labs, EY, FH Salzburg, Flughafen City Wien, FMW, Henkel, Helvetia, IBM, Jank Weiler Operenyi, LebensGroß, Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, Magenta, Medizinische Universität Wien, Moser Holding, NÖ Landesgesundheitsagentur, NÖVOG, ÖBB, Privatklinik Kettenbrücke, Tiroler Versicherung, Universität für angewandte Kunst Wien, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Volkshilfe Oberösterreich, Volkshilfe Wien, Volkstheater Wien, Wiener Städtische, Wirtschaftskammer Österreich und Wirtschaftskammer Tirol sowie Hospiz Österreich.

Alles Clara wird derzeit durch Mittel des Sozialministeriums, der FFG und des Landes Niederösterreich sowie der ERSTE Stiftung, der Soziale Dienste Burgenland GmbH und dem Vorarlberger Sozialfonds unterstützt. Mehr Informationen: www.alles-clara.at