Ein gemeinsamer digitaler Ort für die Grüne Branche Österreichs

Wien (OTS) -

Österreichs Grüne Branche bekommt eine neue digitale Heimat: Mit der österreichweiten Webplattform - www.blumenbuero.or.at - entsteht erstmals ein gemeinsamer Online-Auftritt, der die unterschiedlichen Berufsgruppen und Bereiche der Grünen Branche unter einem Dach vereint. FloristInnen, GärtnerInnen, GartengestalterInnen, BlumengroßhändlerInnen sowie die Wiener GärtnerInnen sollen künftig auf einer gemeinsamen Plattform sichtbar werden. Ziel ist es, Wissen, Information, Inspiration und Branchenkompetenz zentral zugänglich zu machen und die Bedeutung der Grünen Branche stärker in der Öffentlichkeit zu verankern.

Ein gemeinsames digitales Schaufenster

Die neue Plattform versteht sich dabei nicht nur als klassische Informationswebsite. Sie soll vielmehr zu einem digitalen Treffpunkt werden – für KonsumentInnen ebenso wie für Fachbetriebe, den Fachhandel, Medien, Auszubildende und BranchenpartnerInnen. Unterschiedliche Zielgruppen erhalten jeweils passende Inhalte und Zugänge. Damit entsteht ein gemeinsames digitales Schaufenster, das die Vielfalt der Grünen Branche sichtbar macht und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, fachliche Informationen, Veranstaltungen und Ausbildungsangebote an einem zentralen Ort zu bündeln.

Vielfalt unter einem gemeinsamen Dach

Die Grüne Branche steht für weit mehr als Blumen und Pflanzen. Sie verbindet handwerkliches Können, Gestaltung, Fachwissen, Naturverbundenheit und wirtschaftliche Kompetenz. Von der Produktion und dem Handel über Floristik und Gartenbau bis zur Planung und Gestaltung von Grünräumen reicht das Spektrum der beteiligten Berufsgruppen. Genau diese Vielfalt soll die neue Plattform abbilden. Statt einzelner digitaler Angebote entsteht ein gemeinsamer Auftritt, der die unterschiedlichen Bereiche miteinander verbindet und ihre Gemeinsamkeiten hervorhebt. Die Branche erhält damit eine gemeinsame digitale Stimme.

Im öffentlichen Bereich können sich KonsumentInnen über die verschiedenen Berufsfelder, Leistungen und Angebote informieren. Gleichzeitig soll die Plattform Interesse an Blumen, Pflanzen, Gärten und professioneller Gestaltung wecken und die Kompetenz der heimischen Fachbetriebe stärker ins Bewusstsein rücken.

Für Mitgliedsbetriebe und den Fachhandel ist zusätzlich ein exklusiver Fachbereich vorgesehen. Dort können branchenspezifische Informationen und Angebote gebündelt und der Austausch innerhalb der Branche unterstützt werden. Ergänzt wird das Angebot durch einen eigenen Medienbereich, der für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden kann.

Alle Veranstaltungen auf einen Blick

Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Plattform ist die zentrale Darstellung wichtiger Veranstaltungen der Grünen Branche. Weiterbildungsseminare, Lehrabschlussprüfungen, Fachmessen und andere Branchenevents sollen übersichtlich an einer Stelle zu finden sein. Damit soll die Plattform auch zu einem praktischen Werkzeug für den beruflichen Alltag werden. Wer sich weiterbilden, eine Veranstaltung besuchen oder sich über wichtige Termine der Branche informieren möchte, soll künftig nicht auf verschiedenen Websites suchen müssen.

Nachwuchs im Mittelpunkt

Eine besondere Bedeutung kommt dem Thema Ausbildung zu. Die Grüne Branche bietet vielfältige berufliche Möglichkeiten – vom kreativen Arbeiten mit Blumen und Pflanzen bis hin zu Gartenbau, Gartengestaltung und weiteren spezialisierten Tätigkeitsfeldern. Gleichzeitig stehen viele Betriebe vor der Herausforderung, junge Menschen für ihre Berufe zu begeistern.

Die neue Webplattform setzt deshalb einen starken Schwerpunkt auf Ausbildung und Nachwuchs. Alle Lehrberufe der Grünen Branche sollen übersichtlich und zeitgemäß präsentiert werden. Junge Menschen erhalten damit einen modernen Zugang zu den unterschiedlichen Berufsmöglichkeiten und können sich ein Bild davon machen, welche Chancen und Tätigkeitsfelder die Branche bietet. Damit wird die Plattform zu einem wichtigen Instrument, um Nachwuchs anzusprechen, Berufsbilder bekannter zu machen und die Zukunft der Branche mitzugestalten.

Von der Information zur Vernetzung

Ein wesentliches Ziel des Projekts ist es, die einzelnen Bereiche der Grünen Branche stärker miteinander zu verbinden. Die neue Plattform soll deshalb nicht nur Informationen bereitstellen, sondern auch den Austausch und die Zusammenarbeit fördern.

Für Betriebe bietet sie die Möglichkeit, sich in einem gemeinsamen Branchenumfeld zu präsentieren. Für KonsumentInnen entsteht ein zentraler Anlaufpunkt, an dem sie Informationen und Inspiration finden. Medien erhalten einen eigenen Bereich für die Öffentlichkeitsarbeit, und für Fachleute sowie Mitgliedsbetriebe werden relevante Inhalte gebündelt. So entsteht Schritt für Schritt ein digitales Netzwerk für die gesamte Grüne Branche Österreichs.

Premiere bei der Gartenbaumesse Tulln 2026

Bei der Gartenbaumesse Tulln 2026 soll die neue Webplattform erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Messe bietet dafür den idealen Rahmen, schließlich bringt sie jedes Jahr das Fachpublikum, BranchenvertreterInnen sowie interessierte BesucherInnen zusammen und macht die Vielfalt des Gartenbaus und der Grünen Branche sichtbar.

Die Präsentation in Tulln soll gleichzeitig den Startschuss für die weitere Entwicklung der Plattform bilden. Denn das Projekt ist als langfristiges digitales Angebot gedacht, das kontinuierlich weiterentwickelt und mit neuen Inhalten ergänzt werden soll.