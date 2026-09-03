Aviso: PK – Start ins neue Bildungsjahr in Wiener Kindergärten und Schulen

Wien (OTS) -

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling und die Wiener Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs laden zu einer Pressekonferenz, um Neuheiten und aktuelle Informationen im kommenden Kindergarten- und Schuljahr zu präsentieren.

Datum: Freitag, 4. September, Beginn: 10:15 Uhr

Ort: Landgutgasse 30 - Bildungscampus Innerfavoriten, 1100 Wien

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen!