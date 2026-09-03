- 03.09.2026, 11:04:32
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Aviso: PK – Start ins neue Bildungsjahr in Wiener Kindergärten und Schulen
Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling und die Wiener Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs laden zu einer Pressekonferenz, um Neuheiten und aktuelle Informationen im kommenden Kindergarten- und Schuljahr zu präsentieren.
Datum: Freitag, 4. September, Beginn: 10:15 Uhr
Ort: Landgutgasse 30 - Bildungscampus Innerfavoriten, 1100 Wien
Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen!
Rückfragen & Kontakt
Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: [email protected]
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