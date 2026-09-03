  • 03.09.2026, 11:04:32
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Aviso: PK – Start ins neue Bildungsjahr in Wiener Kindergärten und Schulen

Wien (OTS) - 

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling und die Wiener Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs laden zu einer Pressekonferenz, um Neuheiten und aktuelle Informationen im kommenden Kindergarten- und Schuljahr zu präsentieren.

Datum: Freitag, 4. September, Beginn: 10:15 Uhr

Ort: Landgutgasse 30 - Bildungscampus Innerfavoriten, 1100 Wien

Medienvertreter*innen sind herzlich eingeladen!

Rückfragen & Kontakt

Marko Knöbl
Mediensprecher Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling
Telefon +43 1 4000 83203
E-Mail: [email protected]

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