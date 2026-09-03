Hanel-Torsch: „Tag des Wiener Wohnbaus“ am 6. September als großes Beratungsevent zur Wohnungsvergabe NEU im Rudolf-Bednar-Park

Wien (OTS) -

Der Rudolf-Bednar-Park wird am 6. September zum Schauplatz des siebten „Tags des Wiener Wohnbaus“. Im Mittelpunkt des großen Beratungs- und Informationsevents steht die Wohnungsvergabe NEU, die mit einem gemeinsamen Wiener Wohn-Ticket für Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen den Zugang zu leistbarem Wohnraum einfacher und übersichtlicher gestaltet. Vor Ort besteht ein niederschwelliges und direktes Beratungs- und Serviceangebot für alle Interessent*innen. Darüber hinaus bietet das weitläufige Service-Areal in der Leopoldstadt am Sonntag vor Schulbeginn einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Angebote der Stadt Wien rund ums Wohnen (12.00 – 18.30 Uhr).

„Der ‚Tag des Wiener Wohnbaus‘ rückt eine der größten sozialen Errungenschaften unserer Stadt in den Mittelpunkt: Seit mehr als 100 Jahren steht Wien für lebenswertes und leistbares Wohnen. Auf diesem starken Fundament entwickeln wir den Wiener Wohnbau konsequent weiter. Mit der Wohnungsvergabe NEU setzen wir die größte Weiterentwicklung unseres Vergabesystems seit Jahrzehnten um. Ein gemeinsames Wiener Wohn-Ticket und ein transparentes Bonuspunktesystem machen den Zugang zum sozialen Wohnbau fairer, flexibler und treffsicherer. Dabei werden unterschiedliche Lebenssituationen noch stärker berücksichtigt. So stellen wir sicher, dass leistbarer Wohnraum dort ankommt, wo er besonders gebraucht wird – fair, transparent und an die Bedürfnisse angepasst“, betont Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Wohnungsvergabe NEU bildet Vielfalt des Lebens ab

An einer eigenen Beratungsinsel beantworten Expert*innen der Wohnberatung Wien alle Fragen zur Wohnungsvergabe NEU und unterstützen Interessierte bei den ersten Schritten im neuen System. Die Beratungsinsel befindet sich zentral auf dem Veranstaltungsgelände – hinter der Bühne und direkt neben dem Bereich „Spiele & Bewegung“.

Kernstück der Wohnungsvergabe NEU ist ein transparentes Bonuspunkte-System, das die unterschiedlichen Lebenssituationen der Wohnungssuchenden berücksichtigt. An die Stelle eines starren Kriterienkatalogs tritt ein flexibles Modell: Wer dringender Unterstützung benötigt, erhält auch mehr Punkte.

Der Vergabeprozess ist einfach, transparent und nachvollziehbar gestaltet. Wer die allgemeinen Zugangskriterien erfüllt, erhält ein Wiener Wohn-Ticket für Gemeindewohnungen und geförderte Wohnungen. Auf Basis der individuellen Lebenssituation und mit den entsprechenden Nachweisen werden Bonuspunkte angerechnet, die die Reihung im Vergabesystem bestimmen.

Die Wohnungsvergabe im neuen System startet am 22. September, eine Vorab-Registrierung ist bereits jetzt möglich.

Alle detaillierten Infos – inklusive einer neuen Videoserie und dem Downloadlink zu den Vergaberichtlinien – finden sich unter wohnberatung-wien.at

Geballte Beratungspower vor Ort

Der „Tag des Wiener Wohnbaus“ trifft am 6. September auf die #wienwohntbesser-Tour, bei der Expert*innen von acht Dienststellen ihre Beratungsangebote präsentieren.

Neben der Wohnberatung Wien zählt dazu etwa die MieterHilfe der Stadt Wien. Sie berät bei rechtlichen Fragen rund ums Wohnen, beispielsweise zur Zulässigkeit von Mietzinserhöhungen, für die seit diesem Jahr besondere Regeln gelten. Für konkrete Fragen zum Leben im Gemeindebau und Anliegen der Mietenden ist Wiener Wohnen mit dabei. Das Nachbarschaftsservice wohnpartner gibt Tipps für ein gutes Miteinander und informiert im Rahmen der sozialen Beratung über Hilfs- und Unterstützungsangebote der Stadt Wien.

Die Hauskunft beantwortet Fragen zu Gebäude- und Eigenheimsanierung, die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) zu Themen rund um Grätzel und Wohnumfeld. Die Technische Stadterneuerung (MA 25) bietet Unterstützung bei Anliegen im Bereich der Wohnbautechnik, die MA 50 – Wohnbauförderung gibt Auskunft über Fördermöglichkeiten der Stadt Wien.

Zusätzlich zu den Teilnehmenden der #wienwohntbesser-Tour sind beim „Tag des Wiener Wohnbaus“ weitere Dienststellen vertreten: die Baupolizei (MA 37) mit Informationen zu Bebauungsbestimmungen und konkreten Gebäuden, das Frauenservice Wien (MA 57) mit seinen Beratungsangeboten sowie die MA 69 – Immobilienmanagement der Stadt Wien mit Informationen zu Grundeigentum, Immobilienstrategie und aktuellen Entwicklungsgebieten. Bei der MA 39 können Besucher*innen Wärmebildkameras und Schallpegelmesser ausprobieren.

Vor Ort sind zudem Wien Energie, die Wiener Klima-Tour, das Mobile Stadtservice, die Grätzlpolizei und das Programm „Raus aus Gas“. Auch für Kinder gibt es ein eigenes Angebot: An der Mitmachstation „Stadtplanung“ des wohnfonds_wien können sie auf einem Plan ihre eigene Traumstadt gestalten.

Fest für die ganze Familie

Neben Information und Beratung bietet der „Tag des Wiener Wohnbaus“ ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Dazu zählen „ORF KIDS unterwegs“ mit Robert Steiner, der Mitmach-Zirkus und die Akrobatik-Show des Rhizomatic Circus, eine Mitmach-Kochstation von wohnpartner, Infos zum Angebot von Kulturlabor Gemeindebau, Workshops mit ORF-Kräuterhexe Uschi Zezelitsch sowie verschiedene Kreativ- und Mitmachstationen.

Auch Bewegung und Sport kommen nicht zu kurz: Auf dem Programm stehen der Wiener Tischtennis Cup 2026, das wohnpartner-Boccia-Finalturnier, ein Mitmach-Fitprogramm von ASKÖ WAT Wien, eine Fußball-Arena und ein Hindernisparcours. Zudem gibt es ein Riesen-Schach, einen Graffiti-Workshop, „Quiz dich durch den Park“ und verschiedene Walkacts. Auch das Maskottchen WohnaLisa ist mit dabei. Für das musikalische Programm sorgen der 1. Wiener Gemeindebauchor und ab 17.00 Uhr THE BAD POWELLS.

Datum: Sonntag, 6. September 2026

Ort: Rudolf-Bednar-Park, 1020 Wien, Krakauer Straße 17

12.00 Uhr: Start des Bühnenprogramms (Programm unter wienwohntbesser.at/programm-tag-des-wiener-wohnbaus) sowie Eröffnung der Infozelte

13.00 Uhr: Begrüßung durch Bezirksvorsteher Alexander Nikolai

15.00 Uhr: Begrüßung durch Stadträtin für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen Mag.a Elke Hanel-Torsch

Das vollständige Programm des „Tags des Wiener Wohnbaus“ findet sich unter www.wienwohntbesser.at

Die #wienwohntbesser-Tour wird nach dem „Tag des Wiener Wohnbaus“ fortgesetzt. Sie macht am 7. Oktober zwischen 14.00 und 18.00 Uhr bei der U4/U6-Station Spittelau im neunten Bezirk Halt.

Alle Details unter wienwohntbesser.at/wienwohntbesser-tourdaten