Finale der Herzen: Letzte Kandidatenfolge der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Jubiläumssaison am 7. September

Wien (OTS) -

In der neunten und zugleich finalen Kandidatenfolge der 30. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel am Montag, dem 7. September 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 (und schon 24 Stunden vorab auf ORF ON) besucht Nina Horowitz ein letztes Mal in der diesjährigen Jubiläumssaison sechs neue Singles, die auf der Suche nach dem großen Liebesglück sind. Zum Abschluss begeben sich drei Damen und drei Herren aus Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark auf die Suche nach der passenden Partnerin oder dem passenden Partner.

Für Betti aus Wien sind Humor und gemeinsame Lebensfreude besonders wichtig – mit ihrem zukünftigen Partner möchte sie am liebsten Tränen lachen können. Der aus Niederösterreich kommende Manuel träumt von einer eigenen Familie mit zwei Kindern und einer Hochzeit wie im Bilderbuch und wäre für die große Liebe sogar bereit umzuziehen. Die abenteuerlustige Steirerin Roswitha sucht einen zuverlässigen und zuvorkommenden Herzensmenschen, mit dem die Chemie stimmt. Der Oberösterreicher Heinz möchte die schönen Seiten des Lebens wieder zu zweit genießen und ist überzeugt, dass Liebe mehr wird, wenn man sie miteinander teilt. Die Wienerin Regina wünscht sich einen freundlichen, fröhlichen und unternehmungslustigen Mann, mit dem sie wieder Gemeinsamkeit und Geborgenheit erleben kann. Und der kreative Möbelrestaurator Oliver – ebenfalls aus Wien – hofft auf eine aktive, extrovertierte und lebensfrohe Frau, der er Vertrauen schenken und sie in sein Leben lassen kann.

Mit der letzten Kandidatenausgabe ist die heurige „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison aber noch nicht zu Ende: Am 16. November; um 20.15 Uhr in ORF 2, zieht Nina Horowitz im großen Staffelfinale Bilanz und erzählt exemplarisch sechs erfolgreiche Lovestorys vergangener Sendungen. Außerdem überrascht das Format seine Fans am 21. Dezember um 20.15 Uhr noch mit einem Weihnachtsspecial – für die romantischste Zeit des Jahres. Auch diese beiden Sendungen sind schon 24 Stunden vorab auf ORF ON abrufbar.

Weitere Details zur letzten Kandidatenfolge:

Betti, 55, Bankangestellte aus Wien, wünscht sich, mit Hilfe der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ einen humorvollen Mann zu finden, mit dem sie gemeinsam durchs Leben gehen kann: „Er soll sehr lustig sein, ich möchte Tränen lachen können.“ Ihr zukünftiger Partner sollte außerdem zwischen 50 und 60 Jahre alt, größer als sie, gepflegt und Nichtraucher sein. „Er darf ruhig ein kleines Bäucherl haben – das habe ich ja auch“, sagt die Single-Dame mit einem Augenzwinkern. Besonders gerne unternimmt sie Spaziergänge mit ihrer Hündin Bella, entspannt sich beim Schwimmen im Pool oder widmet sich mit viel Freude der Gartenarbeit. Sie schwärmt für einen bestimmten Promi: „Für den ,Bergdoktor’ Hans Sigl würde ich sterben – wobei ich bei ihm ja gar nicht sterben würde, weil er mich retten würde. Und dann find ich auch den ,Tatort’-Kommissar Harald Krassnitzer sexy – und da sterben ja zum Glück die anderen!“ Besonders anziehend findet Betti Männer mit Ausstrahlung: „Wenn er so ein Auftreten hat, dass sich andere nach ihm umdrehen – das finde ich wahnsinnig betörend.“ 2015 verlor die Kandidatin ihren Ehemann. „Das waren sehr harte Zeiten“, erinnert sie sich. Heute, elf Jahre später, blickt sie längst wieder positiv nach vorne. Ihre Tochter ist inzwischen erwachsen und geht ihren eigenen Weg: „Ich habe eine große Sehnsucht nach einem neuen Mann und bin bereit.“ Vor den ersten Dates ist die Niederösterreicherin dennoch aufgeregt. Doch genau diese Mischung aus Vorfreude, Nervosität und dem Ungewissen macht für sie den Reiz aus: „Darauf freue ich mich schon.“

Aus Niederösterreich kommt Manuel, 33, Bürokaufmann, der über die „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ die Frau fürs Leben sucht. Sein größter Wunsch ist eine eigene Familie: „Eine Frau und zwei Kinder. Das wäre für mich perfekt.“ Auch eine Hochzeit kann er sich gut vorstellen, ganz klassisch in Weiß, „wie im Bilderbuch“, vielleicht sogar mit einer Fahrt in der Pferdekutsche. Sich selbst beschreibt der Weinviertler als humorvoll und ordentlich. Seine Freizeit verbringt er am liebsten aktiv, aber er entspannt auch gerne bei einem Wellnessurlaub, kocht mit Leidenschaft und besucht Theateraufführungen – besonders Komödien haben es ihm angetan. Außerdem spielt Manuel gerne eine Partie Billard, wie man in seinem „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Porträt sehen kann. Seine Wunschpartnerin sollte zwischen 25 und 37 Jahre alt sein. Woher sie kommt, ist ihm völlig egal: „Ich bin nicht ortsgebunden und würde für die Liebe sogar umziehen.“ Auch bei der Haarfarbe zeigt sich der Kandidat offen – außergewöhnliche Farben gefallen ihm sogar besonders gut: „Blaue oder grüne Haare. Das ist etwas Tolles und keine 08/15-Geschichte.“ Dezente Tattoos oder ein bis zwei Piercings findet er ebenfalls attraktiv. Bisher hatte der Single-Mann eine vierjährige Beziehung, danach folgten nur kürzere Partnerschaften. Seinen Herzensmenschen hat er aber noch nicht gefunden: „Mit der Liebe ist es wie mit Pflanzen – sie muss wachsen und gedeihen.“ Und genauso fürsorglich, wie er sich um seine Pflanzen kümmert, möchte Manuel auch eine zukünftige Beziehung pflegen.

Roswitha, 60, Altenpflegerin aus der Steiermark, sucht einen zuverlässigen Herzensmenschen. „Er soll nicht gleich wegrennen bei Kleinigkeiten. Die Chemie muss passen“, erzählt sie. Ihr zukünftiger Partner darf gerne etwas jünger oder älter sein, aber nicht mehr als zehn Jahre Altersunterschied haben. Wichtig ist der Kandidatin außerdem, dass er größer als sie ist und weiß, wie man mit einer Frau umgeht: „Zuvorkommend sein, die Tür aufmachen oder Blumen mitbringen. Das wäre schön.“ Einen Knauserer kann Roswitha sich hingegen nicht vorstellen. Besonders attraktiv findet sie markante Männerhände: „So adrige Hände gefallen mir.“ Ihr neuer Partner sollte zudem aktiv und abenteuerlustig sein, so wie sie selbst – wie man in ihrem „Liebesg’schichten“-Porträt sieht, in dem die Steirerin mit dem Motorrad um den schönen Altausseer See fährt. Bisher war sie zweimal verheiratet, doch beide Ehen waren nicht für die Ewigkeit bestimmt. Aus der ersten Ehe stammen ihre zwei Töchter. Heute blickt die Single-Dame nach vorne und ist bereit für einen neuen Lebensabschnitt. Für Roswitha bedeutet Liebe vor allem eines: „Sie beginnt zuerst bei einem selbst – mit der Eigenliebe. Nur dann ist man fähig, andere zu lieben.“

Heinz, 71, pensionierter Betriebswirt aus Oberösterreich, sucht eine Partnerin, mit der er gemeinsam die schönen Seiten des Lebens genießen kann. Dabei müssen für ihn zwei Dinge zusammenpassen: die äußere Erscheinung und die inneren Werte. „Es muss beides stimmen und hoffentlich bei ihr auch. Dann pocht bei beiden das Herz“, erzählt er im Gespräch mit Nina Horowitz. Beim Alter ist der Anfangsiebziger offen: „50 aufwärts“ darf sie gerne sein. Auch die Haarfarbe spielt für ihn keine große Rolle, wobei er zugibt: „Blond wäre schön.“ Was er an Damen besonders schätzt? „Das Frausein selbst. Frauen sind für mich ein Naturwunder.“ Auch eine Prominente entspricht seinem Geschmack: „Die ORF-Moderatorin Nadja Bernhard gefällt mir mit ihrer Ausstrahlung besonders gut.“ Mit 23 Jahren heiratete Heinz erstmals, doch die Ehe war bereits nach einem Jahr wieder beendet. Danach lernte er die Mutter seines Sohnes kennen, mit der er viele Jahre zusammenlebte. Eine weitere wichtige Beziehung folgte später, die nach fünf gemeinsamen Jahren zerbrach. Warum er jetzt länger alleine geblieben ist, kann sich der Kandidat selbst nicht ganz erklären, aber eines fehlt ihm besonders, die Zweisamkeit: „Wenn man die Liebe teilt, wird sie ja mehr und nicht weniger. Und das ist ein schönes Gefühl.“ Mit dieser Einstellung hofft Heinz, bei den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ seine zukünftige Lebenspartnerin zu finden.

Regina, 67, Psychologin aus Wien, möchte einen Partner finden, mit dem sie wieder Gemeinsamkeit und Geborgenheit erleben kann. Ihren ersten Ehemann lernte sie mit 25 Jahren kennen. Aus dieser Ehe stammen ihre zwei Söhne. Die Beziehung war lange glücklich, doch mit der Zeit lebten sich die beiden auseinander. Danach folgten nur wenige Partnerschaften. Eine große Liebe erlebte die Wienerin mit 50 Jahren, doch die Vorstellungen über die Zukunft passten nicht zusammen: „Jetzt bin ich nun seit rund eineinhalb Jahren Single.“ Ihr Wunschpartner sollte freundlich, fröhlich und unternehmungslustig sein: „Ich bin 67, aber im Kopf jung geblieben und das wünsche ich mir auch von meinem Partner.“ Der Mann an Reginas Seite darf gerne zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Da sie 1,60 Meter misst, würde sie sich über einen größeren Mann freuen, idealerweise ab 1,70 Meter. Die Haarpracht eines Mannes spielt für die Kandidatin keine Rolle, er kann auch gern eine Glatze haben. Eines mag sie jedoch nicht – Bärte: „Ich mag es einfach nicht.“ Besonders gefallen der Single-Dame bei Männern außerdem die Augen, die Hände und auch der Hintern, verrät sie mit einem Augenzwinkern. Viele ihrer Freundinnen sind verheiratet, und auch sie wünscht sich wieder jemanden an ihrer Seite.

Oliver, 52, Möbelrestaurator aus Wien, möchte bei den „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ eine Frau finden, mit der er sein Leben teilen kann. Der kreative Handwerker ist stolz auf sein Zuhause, in dem viel von ihm selbst steckt. „Mir war es wichtig, mich selbst einzubringen und die Möbel auch selbst zu bauen. Ich hoffe natürlich, dass es meiner zukünftigen Partnerin auch gefällt“, sagt er. Olivers große Leidenschaft ist die Musik. Seit zwei Jahren produziert er elektronische Musik. Auch das Singen macht ihm Freude, wie er in seinem „Liebesg’schichten“-Porträt unter Beweis stellt. Bei seiner Wunschpartnerin zählen für den Noch-Single vor allem die Persönlichkeit und Ausstrahlung. Die zukünftige Frau an seiner Seite sollte zwischen 35 und 55 Jahre alt, weiblich, aktiv, extrovertiert und lebensfroh sein. Geboren wurde Oliver in Johannesburg. Als er fünf Jahre alt war, zog die Familie in die Steiermark. Die Anfangszeit in Österreich war für ihn eine große Umstellung. „Der erste Winter mit dem meterhohen Schnee war natürlich ein Kulturschock“, erinnert sich der Single-Mann. In seinem Leben war die Liebe bereits mehrmals ein Thema. Seine erste Ehe ging er mit 25 Jahren ein, doch nach zwei Jahren war klar, dass die Beziehung nicht die richtige war. Später lernte er die Mutter seiner Kinder kennen. Zehn Jahre lang waren sie ein Paar. Heute ist der Kandidat bereit, wieder Vertrauen zu schenken und jemanden in sein Leben zu lassen.

Die Jubiläumsstaffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV. Weitere Details sind unter presse.orf.at abrufbar.