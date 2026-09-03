„Bewusst gesund“ über Behandlungsmöglichkeiten von Nasenpolypen

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 5. September 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Schnupfen – leiden Männer stärker?

Ein Schnupfen ist meist nach wenigen Tagen vorbei. Männer scheinen jedoch stärker darunter zu leiden. Der sogenannte „Männerschnupfen“ könnte tatsächlich eine biologische Grundlage haben. Während Östrogen bei Frauen die Nasenschleimhaut schützt und die Immunantwort stärkt, wirkt Testosteron bei Männern eher immunsuppressiv. Gestaltung: Tommy Schmidle

Longevity – Geschlechterunterschiede

Frauen leben in Österreich im Durchschnitt deutlich länger als Männer. Neben genetischen Faktoren spielen dabei auch Lebensstil, Umwelt und Gesundheitsverhalten eine wichtige Rolle. Untersuchungen in den sogenannten „Blue Zones“ (Weltregionen, in denen Menschen besonders alt werden) zeigen außerdem, dass Ernährung, Bewegung und soziale Einbindung entscheidend für gesundes Altern sein können. Auch die Auswirkungen des Klimawandels rücken zunehmend in den Fokus der Longevity-Forschung: Ältere Menschen gelten bei Hitze als besonders vulnerable Gruppe. Gleichzeitig beschäftigt die Wissenschaft die Frage, ob dem Menschen rein biologisch eine maximale Altersgrenze gesetzt ist – oder ob gesundes Altern immer stärker beeinflussbar wird. Zu Wort kommt Prof. Thomas Dorner, Gerontologe und Altersforscher am Haus der Barmherzigkeit, Wien.

School Nurses – in der Schule gut versorgt

Wenn in der Schule ein gesundheitliches Problem auftaucht, ist nicht immer ein Schularzt oder eine Schulärztin vor Ort. Diese Lücke könnten „School Nurses“ ergänzend schließen. School Nurses sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen mit mehrjähriger Berufserfahrung, die den Kindern im Schulalltag medizinisch und psychosozial zur Seite stehen. Das Aufgabengebiet reicht vom Behandeln von Bauch- oder Kopfschmerzen, der Versorgung kleiner Wunden über die Begleitung bei chronischen Erkrankungen wie z. B. Diabetes oder Epilepsie bis zu Workshops über Mobbing. Dazu lief in Wien von 2022 bis 2024 ein Pilotprojekt an sechs Schulstandorten, das einen klaren Mehrwert für Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte und Schüler:innen zeigte. Im vergangenen Schuljahr wurde das Projekt auf 27 Schulstandorte mit insgesamt 40 zusätzlichen School Nurses ausgeweitet. Gestaltung: Christoph Hofer

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Nasenpolypen

Nasenpolypen sind Wucherungen der Nasenschleimhaut, die infolge einer chronischen Entzündung der Nasenhöhle und der Nasennebenhöhlen entstehen können. Weltweit sind etwa zehn Prozent der Gesamtbevölkerung davon betroffen. Kleinere Nasenpolypen nehmen die meisten Menschen gar nicht wahr – erst ab einer gewissen Größe kommt es zu Beschwerden. Und diese können weit über das typische Symptom einer ständig verstopften Nase hinausgehen – mögliche Auswirkungen sind Riechstörungen, Schnarchen, Mundgeruch oder Atemprobleme. Welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Kürbis – der gesunde Alleskönner

Von den mehr als 800 verschiedenen Kürbissorten sind rund 200 essbar, doch nur eine einzige – der steirische Ölkürbis – darf sich offiziell auch „Arzneikürbis“ nennen. Alle bekannten Sorten der Kürbispflanze gehen auf Wildarten zurück, die ursprünglich in Mittel- und Südamerika heimisch waren. Der Kürbis ist botanisch gesehen kein Gemüse, sondern eine Beere. Das Fruchtfleisch ist kalorienarm und liefert viele Nährstoffe. Allen voran Beta-Carotin, das mit seinen antioxidativen Eigenschaften eine immunstärkende Wirkung hat. Auch die Wirksamkeit der Kürbiskerne als Arzneimittel bei Blasen- und Prostataleiden ist unumstritten. Geerntet werden die Alleskönner im Herbst bis zum ersten Frost. Gestaltung: Denise Kracher