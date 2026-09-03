  • 03.09.2026, 10:46:02
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ORF baut barrierefreies Programm weiter aus: „Thema“ ab 14. September mit ÖGS

Mehr als 1.000 Stunden ÖGS – neues Studio-Design seit Sommer in Betrieb

Wien (OTS) - 

Der ORF setzt seinen konsequenten Kurs beim Ausbau des barrierefreien Programmangebots fort: Ab Montag, dem 14. September 2026, wird das Chronikmagazin „Thema“ (21.10 Uhr, ORF 2) mit Österreichischer Gebärdensprachdolmetschung (ÖGS) ausgestrahlt. Damit erhalten gehörlose und hörbehinderte Zuseherinnen und Zuseher Zugang zu einer weiteren wichtigen Informationssendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zu empfangen ist „Thema“ mit ÖGS – wie alle anderen Angebote in Gebärdensprache – live auf ORF 2 Europe und ORF ON sowie auch on demand auf ORF ON.

Die Aufnahme von „Thema“ in das ÖGS-Angebot ist eine wichtige Etappe in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Barrierefreiheit beim ORF. 2025 wurde erstmals die Marke von mehr als 1.000 Stunden ÖGS-gedolmetschter Sendungen überschritten – ein historischer Meilenstein. Seit dem Vorjahr wird das politische Magazin „Report“ jeden Dienstag mit Gebärdensprachdolmetschung angeboten; mit „Thema“ wird dieses Angebot nun weiter ausgebaut. Die Erweiterungen des ÖGS-Angebots erfolgen in regelmäßigem Austausch mit den Interessensvertretungen der Menschen mit Behinderungen – in diesem Fall in enger Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Gehörlosenbund.

Wachsendes ÖGS-Sendungsangebot

Die Zahl der mit Gebärdensprachdolmetschung versehenen Sendungen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Neben den regelmäßigen Sendungen „Zeit im Bild“, „Wetter“, „konkret“, „Bürgeranwalt“ und „Bewusst gesund“ werden inzwischen auch „Sport aktuell“ und die „ZIB Kids“ mit ÖGS angeboten. Darüber hinaus werden Nationalratssitzungen sowie zahlreiche Sondersendungen wie „ZIB Spezial“ oder die „Sommergespräche“ gedolmetscht.

Aktuell sind für den ORF sechs qualifizierte Gebärdensprachdolmetscherinnen und -dolmetscher im Einsatz: Barbara Gerstbach, Ferdinand Leszecz, Anja Pfneisel, Lydia Sammer, Delil Yilmaz und Sabine Zeller. Seit dem Sommer präsentieren sie in einem völlig neu gestalteten ÖGS-Studio mit modernem Design. Das macht die Gebärdensprachdolmetschung noch besser wahrnehmbar und erhöht die Zugänglichkeit für die Zielgruppe.

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