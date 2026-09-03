Der Ö3-Herbst-Boost – mehr Energie, mehr Zuversicht, mehr Miteinander für die Ö3-Gemeinde.

Wien (OTS) -

Im September geht’s wieder überall so richtig los: In der Arbeit sind alle wieder zurück, die Schule startet – und der Alltag mit all seinen positiven, aber auch herausfordernden Seiten hat uns wieder. Und weil’s gemeinsam und gut motiviert leichter geht, boostet Ö3 einen ganzen Monat lang die Ö3-Gemeinde: mit guter Musik, inspirierenden Geschichten und konkreten Anregungen, die tatsächlich helfen können, gut durch den Alltag zu kommen, mehr bei sich zu sein und sich einfach besser zu fühlen. Von 6. September bis 11. Oktober im Hitradio Ö3.

Ö3-Senderchef Michael Pauser: „Mit dem Ö3-Herbst-Boost wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern genau jene positive Energie mitgeben, die die kürzer werdenden und oft herausfordernden Herbst-Tage manchmal brauchen: kleine Impulse für das eigene Mindset, die den Alltag leichter machen, gute Geschichten und starke Musik. Ö3 begleitet die Ö3-Gemeinde durch den Herbst – motivierend, zuversichtlich und immer ganz nah dran.“

Die Ö3-Mindset-Challenge

Gleich zum Start am 6. September lädt Ö3 die Ö3-Gemeinde zu einem fünftägigen Experiment ein: Was passiert, wenn wir unseren Blick auf die Dinge ein kleines bisschen verändern – und damit bei uns selbst beginnen? Quasi als Trainer für die Herbstsaison steht Coach Ali Mahlodji im Ö3-Wecker eine ganze Woche lang mit uns auf und gibt uns konkrete mentale Werkzeuge mit auf den Weg, die dabei helfen können, den Alltag leichter zu bewältigen – im Job, in der Schule und im Familien- und Beziehungsleben. Dabei geht es unter anderem darum, Selbstvertrauen zu stärken, lösungsorientiertes Denken zu fördern, Resilienz aufzubauen, die eigene Selbstwahrnehmung zu stärken und Selbstwirksamkeit zu spüren. Und das nicht nur in der Theorie: Mit einfachen und konkreten Challenges kann die Ö3-Gemeinde jeden Tag selbst ausprobieren, was kleine Veränderungen im Denken bewirken können.

„Frühstück bei mir“ mit Mindset-Fokus

Auch in der Ö3-Sendung „Frühstück bei mir“ geht es in den kommenden Wochen um große Fragen, die uns im Alltag und im Leben bewegen: Motivation, Miteinander, Zweifel und Zuversicht. Besondere Gäste wie Philosophin Lisz Hirn, Comedian Michael Mittermeier und Bilderbuch-Sänger Maurice Ernst bringen dabei im Gespräch mit Claudia Stöckl ganz unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen ein.

Das Ö3-Mental-Health-Festival: „Wer hört dich?“

Und einen nächsten starken Schritt wollen wir auch für unsere mentale Gesundheit setzen. Vom 5. bis 11. Oktober widmet sich Ö3 beim Mental-Health-Festival der zentralen Frage: Wer hört dich? Wer hört dir zu – mit deinen Herausforderungen, Wünschen, Rückschlägen und Problemen? Wie oft sagen wir „Alles gut!“, obwohl uns eigentlich so vieles beschäftigt? Dabei beginnt mentale Gesundheit auch damit, offen, vorurteilsfrei und vertrauensvoll über das zu sprechen, was uns belastet – und jemanden zu haben, der wirklich zuhört. Ein Aktionstag am 9. Oktober liefert dazu wertvolle Inputs von prominenten Gästen und Expertinnen und Experten und bringt die Ö3-Gemeinde miteinander ins Gespräch.

Der Ö3-Herbst-Boost – mehr Energie, mehr Zuversicht, mehr Miteinander für die Ö3-Gemeinde.

Von 6. September bis 11. Oktober im Hitradio Ö3.

Foto: Coach Ali Mahlodji im Ö3-Wecker-Studio. Credit: Ö3/Mühlmann: https://cloud.orf.at/s/NgYHFNDDBGoDdmF