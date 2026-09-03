FM4 Unlimited in Steyr: FM4 vereint wieder Musik und Clubkultur in historischem Schlossambiente

Wien (OTS) -

Der Countdown läuft: In weniger als zehn Tagen lädt radio FM4 wieder zur Unlimited-Party am Schloss Lamberg. Am Samstag, dem 12. September 2026, ab 18.00 Uhr, bietet FM4 erneut einzigartige Sounds auf zwei Floors in der angesagtesten Location der Stadt Steyr. Beim Open-Air im atemberaubenden Schlosspark und im historischen Schlossgraben treffen mitreißende DJ-Sets und pulsierende Beats auf eine atemberaubende Mischung aus Natur, Geschichte und urbanem Flair.

FM4 hat im Herbst 2026 unter dem Motto „FM4 Musik von hier“ den Schwerpunkt mit Fokus auf die österreichische Musikszene ausgerufen. Die Unlimited-Serie ist der beste Beweis dafür, wie der Sender dieses Credo lebt, denn alle Acts sind der heimischen Szene zuzuordnen. So werden Künstler:innen wie Jugo Ürdens, Joyce Muniz oder Anna Ullrich auf Schloss Lamberg in Steyr den Spirit von FM4 Unlimited standesgemäß einfangen und ihn unter freiem Himmel auf die Tanzflächen tragen.

Unvergesslicher Partyabend auf zwei Floors in historischem Ambiente

Eine einzigartige Kulisse mit einem Open-Air-Floor im malerischen Schlosspark und einem Secret Floor vor historischen Schlossmauern erwartet die Besucher:innen des FM4 Unlimited in Steyr 2026. Ab 18.00 Uhr verwandelt sich am Samstag, dem 12. September, das historische Schloss Lamberg in Steyr wieder in einen riesigen Dancefloor. Starke Line-ups mit ausgewählten Top-Acts gibt es sowohl am Main Floor im Schlosspark als auch am Secret Floor im Schlossgraben. Anschließend wartet die legendäre Afterparty im Kulturverein Röda.

Dieses Line-up verwandelt das Schloss Lamberg zum pulsierenden Herzen der elektronischen Musikszene:

Mainfloor/Schlosspark

Miyra Lim

Jugo Ürdens

Joyce Muniz

DJ Functionist

DAVIDECKS & DRUMS

Anna Ullrich

Secret Floor / Schlossgraben

NENDA

DJ Phekt & Trishes

Dalia Ahmed

ÆNGL

Anni Herzer

Nach dem offiziellen Ende der Open-Air-Veranstaltung geht die Party noch weiter: Bei der Afterparty im Kulturverein Röda sorgen ausgewählte Acts weiterhin für beste Stimmung.

Afterparty/Röda

Who is Ela¿

Rumi di Baires

Katia Curie

DJ Phekt & Trishes

Caorli

Für alle, die nicht vor Ort teilnehmen können, überträgt radio FM4 das Unlimited in Steyr live im Radio ab 19.00 Uhr. Außerdem steht die Sendung auf https://sound.ORF.at 30 Tage danach on demand zur Verfügung. Weitere Informationen sind auf https://www.unlimitedsteyr.at abrufbar.

Über die Unlimited-Reihe

Die wöchentliche DJ-Mix-Sendung „FM4 Unlimited“, kuratiert und gehostet von den Szenengrößen DJ Functionist und Beware, ist längst mehr als nur ein Radioformat. Sie manifestiert sich in den jährlich stattfindenden, gleichnamigen Veranstaltungen, die das Beste aus Musik und Clubkultur vereinen: dem FM4 Unlimited am Attersee im Juli, dem FM4 Unlimited im Wiener Prater im Oktober und dem FM4 Unlimited in Steyr presented by BMD im September. Mit einzigartigen Line-ups garantieren diese Events volle Tanzflächen und eine ausgelassene Stimmung, die jährlich mehrere tausend Musikbegeisterte in ihren Bann zieht.

„FM4 Musik von hier“ – Der Herbst im Zeichen der heimischen Szene

Anlässlich des 25. Jubiläums des Soundparks widmet radio FM4 den Herbst 2026 unter dem Motto „FM4 Musik von hier“ der österreichischen Musikszene. Mit rund 40 Prozent heimischer Musik im Programm, exklusiven Covers, einer Bibiza-Radiodokumentation, einem Round Table zur Musikwirtschaft und der Berichterstattung vom Waves Vienna stärkt FM4 etablierte Acts ebenso wie Newcomer:innen.

Auch abseits von Radio und Online setzt FM4 auf österreichische Künstler:innen: Überraschungskonzerte mit Uche Yara, Leftovers und HVOB, die FM4-Unlimited-Partys in Steyr und im Wiener Prater sowie eine Private Session mit Endless Wellness bringen heimische Musik zu Fans im ganzen Land. Am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, spielt FM4 schließlich 24 Stunden lang „Homegrown Music“ und präsentiert zahlreiche Live-Sessions österreichischer Acts im Studio.