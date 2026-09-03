  • 03.09.2026, 10:32:02
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  • OTS0069

FPÖ-Antauer: „Drei weitere Asylheime in NÖ geschlossen“

NÖ soll als Asylstandort immer unattraktiver werden

Sankt Pölten (OTS) - 

„Der Schutz unserer Bevölkerung hat für uns immer Vorrang und wir wollen Niederösterreich als Asylstandort so unattraktiv wie möglich machen“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Asyl- und Sicherheitslandesrat Martin Antauer die Schließung von drei weiteren Asylunterkünften in Niederösterreich und verweist dabei auch auf die bereits gesetzten Maßnahmen wie die Sachleistungskarte oder die zusätzliche Meldepflicht.

Konkret werden nach der Schließung der Asylunterkunft in Michelhausen (Bezirk Tulln) drei weitere Heime in Bruck an der Leitha, Schottwien (Bezirk Neunkirchen) und St. Pölten aufgelöst.

„Die Botschaft ist klar: Wir schieben dem Geschäftsfeld Asyl und illegaler Migration gezielt einen Riegel vor“, schließt Martin Antauer.

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