Oldtimer in Österreich: 91 Prozent wollen historische Fahrzeuge auch künftig auf der Straße sehen

Brunn am Gebirge (OTS) -

Oldtimer in Österreich: Große Zustimmung – auch bei der Jugend

Oldtimer genießen in Österreich eine ausgesprochen hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Das zeigt eine österreichweite Repräsentativbefragung. 97 Prozent finden Oldtimer etwas Besonderes und 93 Prozent empfinden sie als sympathisch.

91 Prozent wollen historische Fahrzeuge auch künftig auf Österreichs Straßen sehen. Hohes Interesse bei der Jugend: Bei den 18- bis 30-Jährigen liegt der Wunsch nach einem eigenen Oldtimer mit 68 Prozent am höchsten. Knapp 90 Prozent sprechen sich für deren Erhalt als Kulturgut aus. Oldtimer sind nicht nur ein Thema für ältere Generationen. Junge Menschen verbinden sie zunehmend mit Individualität, Authentizität und handwerklicher Qualität. Stabil über Jahre:

Sympathie, Kulturgut und der Wunsch nach Oldtimern im Straßenbild bleiben auf hohem Niveau.