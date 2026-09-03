  • 03.09.2026, 10:26:32
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Oldtimer in Österreich: 91 Prozent wollen historische Fahrzeuge auch künftig auf der Straße sehen

Repräsentativbefragung zeigt breite gesellschaftliche Akzeptanz – besonders junge Erwachsene begeistern sich für Oldtimer / 64 Prozent sehen Fachkräftemangel als Herausforderung

Ringrunde von rund 200 Oldtimern im Rahmen der Vienna Classic Days. Jaguar und Alfa Romeo vor der Kulisse des österreichischen Parlaments. Tausende Zuschauer säumten begeistert die Wiener Ringstraße.
Brunn am Gebirge (OTS) - 

Oldtimer in Österreich: Große Zustimmung – auch bei der Jugend

Oldtimer genießen in Österreich eine ausgesprochen hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Das zeigt eine österreichweite Repräsentativbefragung. 97 Prozent finden Oldtimer etwas Besonderes und 93 Prozent empfinden sie als sympathisch.
91 Prozent wollen historische Fahrzeuge auch künftig auf Österreichs Straßen sehen. Hohes Interesse bei der Jugend: Bei den 18- bis 30-Jährigen liegt der Wunsch nach einem eigenen Oldtimer mit 68 Prozent am höchsten. Knapp 90 Prozent sprechen sich für deren Erhalt als Kulturgut aus. Oldtimer sind nicht nur ein Thema für ältere Generationen. Junge Menschen verbinden sie zunehmend mit Individualität, Authentizität und handwerklicher Qualität. Stabil über Jahre:
Sympathie, Kulturgut und der Wunsch nach Oldtimern im Straßenbild bleiben auf hohem Niveau.

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Vorschau Bild von Ringrunde von rund 200 Oldtimern im Rahmen der Vienna Classic Days. Jaguar und Alfa Romeo vor der Kulisse des österreichischen Parlaments. Tausende Zuschauer säumten begeistert die Wiener Ringstraße. [Bild, 2.08MB]
Vorschau Bild von Presseaussendung zu den ersten Ergebnissen (Repräsentativbefragung Österreich 18-80 Jahre) der Studie OLDTIMER IN ÖSTERREICH 2026, durchgeführt von Mag. Christian Schamburek, BA und MMag. Robert Sobotka, MBA (Telemark Marketing) [PDF, 49.81KB]

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