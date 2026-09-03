Köln (OTS) -

40 Jahre Matratzen Concord, vier Jahrzehnte Leidenschaft für guten Schlaf zu fairen Preisen. Was 1986 mit dem ersten Matratzen-Abholmarkt in Köln begann, ist heute Europas größter Spezialist für Matratzen und Schlafkomfort mit rund 550 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Onlineshops in allen drei Ländern. Im Mittelpunkt stehen dabei immer eine kompetente, persönliche Beratung und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Happy Birthday, Matratzen Concord! Im Gründungsjahr 1986 veränderte das Unternehmen eine komplette Branche: Anders als bei gehobenen Bettenfachgeschäften konnte man bei "Matratzen Markt Concord" hochwertige Matratzen direkt zu günstigen Preisen mitnehmen.

In den darauffolgenden Jahren folgte schon bald die bundesweite Marktführerschaft als Fachdiscounter. Bereits 1995 zählte Matratzen Concord mehr als 100 Filialen in ganz Deutschland, 1998 über 200. Mit der Übernahme durch die niederländische Beter Bed Holding begann die weitere Expansion nach Österreich und in die Schweiz. 2005 erreichte das Unternehmen mit mehr als 850 Standorten den Höhepunkt seiner Expansion und war Europas größte Matratzenkette. 2013 folgte mit den Onlineshops der Schritt in die digitale Welt und ab 2016 wurde das Sortiment mit Betten und Boxspringlösungen zur umfassenden Schlafwelt erweitert.

Die Grundidee von Matratzen Concord ist bis heute dieselbe: Guter Schlaf soll für jeden einfach zugänglich sein. Mit hochwertigen Produkten zu attraktiven Preisen und einem unkomplizierten Einkaufserlebnis. Dabei steht online wie offline die persönliche Beratung an erster Stelle: Kund:innen werden nach individuellen Vorlieben, Körperbau und Liegegewohnheiten zur besten Schlaflösung gebracht. Aus Liebe zu gutem Schlaf.

Zum Jubiläum bedankt sich Matratzen Concord bei seinen Kund:innen unter dem Motto "Wir feiern - Sie sparen": Mit besonderen Aktionen in den Filialen und im Onlineshop sowie einem Gewinnspiel, bei dem Einkäufe zurückerstattet werden können. Außerdem räumt das Unternehmen in den sozialen Medien mit bekannten Mythen rund um Matratzen Concord auf:

https://www.matratzen-concord.de/ueber-uns/jubilaeum/

http://www.instagram.com/matratzen.concord