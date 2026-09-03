  • 03.09.2026, 10:18:02
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Frauen-Power aus Österreich bei den US Open: Lilli Tagger & Anastasia Potapova heute ab 17 Uhr live auf JOYN

Anastasia Potapova trifft auf Leolia Jeanjean und Lilli Tagger auf die Lokalmatadorin Amanda Anisimova – beide Partien sind live und exklusiv frei empfangbar auf JOYN zu sehen.

Wien (OTS) - 

Anastasia Potapova setzte sich gegen die Lettin Darja Semenistaja mit einem klaren Zweisatz-Erfolg in der ersten Runde der US Open durch. In der zweiten Runde wartet heute die Französin Leolia Jeanjean. Das Spiel gibt es ab 17 Uhr live auf JOYN zu sehen.

Lilli Tagger trifft heute ab ca. 18:30 Uhr live auf JOYN auf die US-Lokalmatadorin Amanda Anisimova. Gegen die Vorjahresfinalistin spielt sie im Grandstand, dem drittgrößten Platz der US Open. Für die Osttirolerin wird es das größte Spiel ihrer noch jungen Karriere. Sollten sich die beiden Österreicherinnen durchsetzen, kommt es in der dritten Runde zum direkten Aufeinandertreffen der österreichischen Top-Spielerinnen.

Die US Open Spiele am Donnerstag, 3. September 2026 live & exklusiv frei empfangbar auf JOYN:

Anastasia Potapova (AUT) vs. Leolia Jeanjean (FRA) am Donnerstag um 17:00 Uhr live auf JOYN
Kommentator: Phillip Hajszan
Experte: Stefan Koubek

Lilli Tagger (AUT) vs. Amanda Anisimova (USA) am Donnerstag um ca. 18:30 Uhr live auf JOYN
Kommentator: Mario Hochgerner
Experte: Stefan Koubek

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