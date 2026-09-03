Meidlinger (SPÖ): Beschäftigte 50 plus sind wertvolle Fachkräfte für Wien

Wien (OTS) -

SPÖ-Gemeinderat, erster Präsident des Wiener Landtages und waff-Vorstandsvorsitzender Christian Meidlinger unterstützt die klare Haltung von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig im heutigen Kurier zur Bedeutung älterer Arbeitnehmer*innen. Für Meidlinger steht fest: Berufserfahrung, Wissen und Lebenserfahrung sind eine Stärke und echte Chance für den Wiener Arbeitsmarkt. Mit der sozialdemokratischen Arbeitsmarktpolitik und Angeboten wie der Joboffensive 50plus sorgt Wien dafür, dass ältere Wiener*innen und insbesondere Wiener*innen ab 50 Jahren neue Chancen auf Beschäftigung erhalten und ihre Fähigkeiten weiterhin einbringen können.

Lebenserfahrung als Stärke am Arbeitsmarkt

“Menschen über 50 bringen oft jahrzehntelange Berufserfahrung, Expertise, enormes Fachwissen und wertvolle Lebenserfahrung mit. Auf diese Kompetenzen können und wollen wir in Wien nicht verzichten”, betont Meidlinger und ergänzt: “Bürgermeister Dr. Michael Ludwig setzt sich völlig zu Recht dafür ein, dass ältere Arbeitnehmer*innen am Arbeitsmarkt jene Wertschätzung und Chancen bekommen, die sie verdienen.”

Gerade angesichts Debatten über eine Anhebung des Pensionsantrittsalters brauche es einen ehrlichen Diskurs über die tatsächlichen Möglichkeiten älterer Beschäftigter. “Es geht sich nicht aus, ständig über ein höheres Pensionsantrittsalter zu sprechen, gleichzeitig aber zu wenig dafür zu tun, Menschen über 50 in Beschäftigung zu halten oder ihnen nach Arbeitslosigkeit wieder eine Perspektive zu geben. Wer möchte, dass Menschen länger arbeiten, muss auch dafür sorgen, dass sie Arbeit finden. Die Anhebung des Pensionsantrittsalters wäre genau der falsche Weg, besonders, wenn man bedenkt, dass sich die Arbeitslosigkeit bei Frauen über 60 Jahren seit der letzten Erhöhung verdreifacht hat und viele Menschen bereits jetzt aus der Arbeitslosigkeit in die Pension gehen “, so Meidlinger.

Wien schafft konkrete Chancen für Menschen über 50

Genau aus diesem Grund setzt die Stadt Wien mit der Joboffensive 50plus genau hier an. Das gemeinsame Förderangebot von Stadt Wien, waff und AMS Wien unterstützt die Beschäftigung arbeitsloser Wiener*innen ab 50 Jahren. Betriebe und Organisationen erhalten für acht Monate einen Zuschuss zu den Lohn- und Lohnnebenkosten. Gleichzeitig bekommen ältere Arbeitsuchende die Möglichkeit, ihre erworbenen Kompetenzen wieder einzusetzen und sich eine langfristige berufliche Perspektive aufzubauen.

“Unsere Antwort lautet nicht: länger arbeiten und schauen, wie man zurechtkommt, sondern Menschen unterstützen, Arbeitsplätze schaffen und vorhandene Fähigkeiten nutzen”, erklärt der Abgeordnete. “Die Joboffensive 50plus zeigt, was sozialdemokratische Arbeitsmarktpolitik bedeutet. Wir bringen Menschen und Betriebe zusammen und geben älteren Wiener*innen eine faire Chance, wieder dauerhaft im Berufsleben Fuß zu fassen.” Davon profitieren auch die Arbeitgeber*innen: “Wer eine erfahrene Fachkraft einstellt, bekommt nicht nur eine*n neue Mitarbeiter*in. Betriebe gewinnen Wissen, Routine und oftmals jahrzehntelange Erfahrung. Das ist ein Wert, den wir gerade angesichts des Fachkräftebedarfs stärker in den Mittelpunkt rücken müssen.” Meidlinger betont zudem die Forderung eines Bonus-Malus-Systems an den Bund: “Wir wollen die Altersdiskriminierung in der Arbeitswelt beenden. Betriebe, die überdurchschnittlich viele ältere Arbeitnehmer*innen einstellen, sollen belohnt werden, und Unternehmen, die sich weigern, dies zu tun oder sogar noch weiter gehen und ältere Beschäftigte bevorzugt kündigen, sollen Strafzahlungen oder höhere Abgaben leisten - nur so kann sichergestellt werden, dass Menschen nicht von der Arbeitslosigkeit in die Pension wechseln”.

Wiener Arbeitsmarktpolitik lässt niemanden zurück

Wien setzt seit Jahren auf eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die Menschen gezielt unterstützt und Beschäftigung fördert. “Gute Arbeitsmarktpolitik darf ältere Beschäftigte nicht irgendwann abschreiben, sondern muss ihre Stärken erkennen und neue Türen öffnen“, hält Meidlinger fest. “Wien zeigt, dass wirtschaftliche Stärke und sozialer Zusammenhalt zusammengehören. Wir investieren in die Wiener*innen, weil jede einzelne berufliche Perspektive auch unsere Stadt stärkt. Genau diesen Weg werden wir weitergehen: mit Respekt vor der geleisteten Arbeit, mit konkreter Unterstützung und mit einer Arbeitsmarktpolitik, die Menschen unabhängig von ihrem Alter neue Chancen eröffnet”, so Meidlinger abschließend.