Tatjana Baborek ist neue Geschäftsführerin der Akademie Interne Revision

Wien (OTS) -

Mag.a Tatjana Baborek hat mit 1. September 2026 die Geschäftsführung der Akademie Interne Revision GmbH übernommen. Die erfahrene Bildungsmanagerin und Wirtschaftspsychologin bringt langjährige Führungserfahrung sowie umfassende Expertise in der beruflichen Aus- und Weiterbildung und in der Weiterentwicklung von Bildungsorganisationen mit.

„Mit Tatjana Baborek gewinnt die Akademie eine ausgewiesene Bildungsexpertin mit umfassender Führungserfahrung und einem klaren Blick für Qualität, Innovation und die Anforderungen der Praxis. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr die erfolgreiche Arbeit der Akademie fortzuführen und zukunftsfit weiterzuentwickeln“, sagt Martina Leitgeb, Vorstandsvorsitzende des Instituts für Interne Revision Österreich – IIA Austria.

Langjährige Führungs- und Bildungserfahrung

Zuletzt leitete Baborek das WIFI Österreich und verantwortete dort die strategische Weiterentwicklung des österreichweiten Bildungsangebots. Zu ihren Schwerpunkten zählten die Entwicklung zeitgemäßer Lernangebote, die Digitalisierung von Bildungsprozessen, Qualitätsmanagement und Zertifizierung sowie die konsequente Ausrichtung an den Anforderungen von Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Zuvor war sie in leitenden Funktionen bei mehreren großen Bildungsorganisationen tätig.

Diese Erfahrung bringt sie nun in die Akademie Interne Revision ein. Im Mittelpunkt stehen dabei weiterhin ein hoher Qualitätsanspruch, konsequente Praxisorientierung und die Ausrichtung des Bildungsangebots an den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Internen Revision.

Bewährtes weiterentwickeln, Zukunft gemeinsam gestalten

Digitalisierung, künstliche Intelligenz, neue regulatorische Anforderungen und die zunehmende Komplexität in Organisationen verändern auch die Arbeit der Internen Revision. Damit entwickeln sich die Anforderungen an Revisorinnen und Revisoren und an ihre fachliche Weiterbildung laufend weiter.

„Die Interne Revision leistet einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität und verantwortungsvollen Weiterentwicklung von Organisationen. Dafür braucht es Weiterbildung, die fachliche Qualität mit konkretem Nutzen für die Praxis verbindet und relevante Entwicklungen frühzeitig aufgreift. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team, dem Vorstand, unseren Vortragenden und der gesamten Revisionscommunity auf Bewährtem aufzubauen, neue Impulse zu setzen und die Akademie zukunftsorientiert weiterzuentwickeln“, erklärt Tatjana Baborek.

Tatjana Baborek folgt auf von Christopher Schneck. Das Institut und die Akademie danken ihm für sein Engagement und seinen Beitrag zur Weiterentwicklung beider Organisationen und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.

Über die Akademie Interne Revision

Die Akademie Interne Revision GmbH ist die Bildungsorganisation des Instituts für Interne Revision Österreich – IIA Austria. Sie bietet ein umfassendes, praxisnahes Weiterbildungsprogramm für Fach- und Führungskräfte der Internen Revision und angrenzender Fachbereiche. Das Angebot reicht von den Grundlagen der Internen Revision über vertiefende Fachthemen bis zu aktuellen regulatorischen und technologischen Entwicklungen. Im Zentrum stehen fachliche Qualität, unmittelbare Praxisnähe und der Austausch innerhalb der Revisionscommunity.