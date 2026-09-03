Badner Bahn ab Schulstart wieder auf ganzer Strecke unterwegs

Wien (OTS) -

Über 2000 Meter erneuerte Gleisinfrastruktur, 2500 Meter neue Oberleitungen, vier neue Weichen, hunderte Meter sanierter Gleisunterbau, 12 neu errichtete Signale und mehrere Kilometer neu verlegte Kabel: Das ist die Kurzbilanz der Sommerbaustelle der Wiener Lokalbahnen im Streckenbereich der Badner Bahn vom Schedifkaplatz bis Inzersdorf Lokalbahn.

Die letzten Arbeiten werden rechtzeitig bis Schulbeginn abgeschlossen. Ab 7. September ist die Badner Bahn somit wieder auf der gesamten Strecke von Wien Oper bis Baden Josefsplatz unterwegs. Damit ist auch der wichtige Verkehrsknoten Bahnhof Meidling mit der Badner Bahn wieder angebunden.

Die in den Sommerferien gesperrte Kassastelle bei der Endhaltestelle Wien Oper hat ab 7. September ebenfalls wieder geöffnet.

Erneuerung der Infrastruktur für sicheren und zuverlässigen Bahnbetrieb

„Die Erneuerung unserer Streckeninfrastruktur ist einer unserer Schwerpunkte, damit die Badner Bahn auch in Zukunft sicher, zuverlässig und pünktlich unterwegs sein kann. Diese Sommerbaustelle war dabei eine wichtige Etappe. Mein Dank gilt nicht nur dem Team für die hervorragende Planung und Umsetzung. Ein Danke geht auch an unsere Fahrgäste, die viel Verständnis und Geduld für diese notwendigen Maßnahmen aufgebracht haben“, erklärt Simone Schaller-Galler, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen, der Betreibergesellschaft der Badner Bahn. Die Wiener Lokalbahnen sind Teil der Wiener Stadtwerke-Gruppe, dem größten Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien.

Für Fahrgäste stand während der Teilsperre im Sommer ein Ersatzverkehr zwischen Schedifkaplatz und Inzersdorf Lokalbahn zur Verfügung. Zusätzlich sorgten mehrere Buslinien der Wiener Linien für eine rasche Anbindung an die U-Bahn zur Weiterfahrt Richtung Innenstadt.