Verantwortungsvolles Wachstum & Nachhaltigkeit aus Kindersicht: woom veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2025

Wien (OTS) -

Der Kinder- und Jugendfahrradhersteller woom veröffentlicht seinen Nachhaltigkeitsbericht 2025. Das Unternehmen verbindet starkes Wachstum mit Fortschritt beim Klimaschutz und gestaltet die Berichterstattung erstmals konsequent für seine junge Zielgruppe. Das im Frühjahr diesen Jahres gegründete Kids Advisory Board berät das Management von woom, während das visuelle und inhaltliche Konzept des Berichts Nachhaltigkeit aus der Perspektive von Kindern erklärt.

Effizientes Wachstum: Absatzsteigerung bei 4 % weniger CO₂-Intensität/Euro.

Absatzsteigerung bei 4 % weniger CO₂-Intensität/Euro. Präzise Klimabilanz: Scope 1 & 2 liegen 15 % unter SBTi-Ziel 2030; 73 % der Scope-3-Emissionen werden mit Echtdaten berechnet.

Scope 1 & 2 liegen 15 % unter SBTi-Ziel 2030; 73 % der Scope-3-Emissionen werden mit Echtdaten berechnet. Innovative Kreislaufwirtschaft: Lenker und Gabel von woom WOW mit bis zu 98 % Recycling-Material und 100 % plastikfreier Verpackung.

Lenker und Gabel von woom WOW mit bis zu 98 % Recycling-Material und 100 % plastikfreier Verpackung. Kompromissloser Fokus auf Kinder: Neues woom Kids Advisory Board berät Management; Nachhaltigkeitsbericht erstmals aus Kinderperspektive gestaltet.

Ökonomisch zeigt die Bilanz ein klares Bild: Bei einem Absatzplus sank die CO₂-Intensität pro generiertem Euro um 4 %. Der absolute Anstieg der Scope-3-Emissionen (+21 %) spiegelt das gestiegene Produktionsvolumen wider. Um Emissionen gezielter reduzieren zu können, hat woom seine Datengrundlage überarbeitet: 73 % der Scope-3-Emissionen werden mittlerweile mit echten Aktivitätsdaten berechnet.

Die operativen Emissionen (Scope 1 & 2) blieben mit 65 Tonnen CO₂-Äquivalent trotz eines einmaligen Effekts durch den US-Büroumzug voll auf Klimaziel-Kurs: woom liegt damit bereits 15 % unter seinem SBTi-Zwischenziel (Science Based Targets initiative) für 2030. Um die Emissionen weiter zu senken, evaluiert das Unternehmen unter anderem die Möglichkeit einer Fuhrpark-Elektrifizierung.

„Wir produzieren Fahrräder und fördern die nachhaltige Mobilität der Jüngsten. Doch als Hersteller verbrauchen wir Ressourcen – dem stellen wir uns ohne Floskeln“ , erklärt woom COO Johannes Kisslinger. „Unser Nachhaltigkeitsbericht 2025 ist keine Lobhudelei, sondern der Ansporn, Schritt für Schritt zirkulärer und besser zu werden.“

Echte Daten, zirkuläre Produkte und transparente Lieferketten

Um Lieferketten-Emissionen drastisch zu senken, baut woom europäische Fertigungspartnerschaften aus, diversifiziert seine Lieferantenbasis und setzt auf maximale Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Durch den Einsatz eines eigenen Supplier-Risk-Scoring-Systems und die Anbindung wichtiger Zulieferer an die VERSO-Plattform (digitale Plattform für ESG- und Lieferkettendaten) schafft das Unternehmen eine noch widerstandsfähigere und datenbasierte Lieferkette.

Zusätzlich arbeitet eine eigene Verpackungsabteilung im Innovationsteam daran, Einwegplastik systematisch zu eliminieren. Wie Zirkularität im Produkt selbst aussieht, zeigen neben dem woom WOW auch der READY Kinderhelm (Außenschale aus 100 % recyceltem PC, Innenschale aus EPS mit 50 % Recycling-Anteil) sowie die stetig steigende Materialeffizienz im gesamten Sortiment. Das ESG-Team von woom ist direkt in der Abteilung Product Management & Commercialisation verankert und wird von COO Johannes Kisslinger gesteuert, wodurch Nachhaltigkeit noch enger mit Produktentwicklung, Produktmanagement und Supply Chain verzahnt ist.

Gesellschaftliche Verantwortung & nachhaltige Unternehmenskultur

Über das (woom)ᴿᴱᴰ-Programm (Verkauf roter woom GO- und woom EXPLORE-Bikes) unterstützt woom die Organisation (RED) mit 100.000 USD für den Globalen Fonds. In Österreich fördert das Unternehmen unter anderem die Mobilitätsinitiative „Österreich radelt zur Schule“, sponsert den VCÖ-Mobilitätspreis in der Kategorie „Kinderfreundliches Verkehrssystem“ und spendete 12.000 Euro an Make-A-Wish Österreich für die Erfüllung von Herzenswünschen schwerkranker Kinder.

Auch intern setzt die Unternehmenskultur starke Impulse: 72 % der Mitarbeiter*innen weltweit pendeln mittlerweile nachhaltig (+6 % zum Vorjahr). In den USA beteiligten sich 33 % des Teams am Car Free Day, um ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität zu setzen. Eine aktive DEI-Gruppe (DEI = Diversity, Equity und Inclusion, deutsch: Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion) fördert zudem Vielfalt und Inklusion im Arbeitsalltag.

Roadmap 2026: Nachhaltigkeit als Dauerauftrag

„Das erfolgreiche Geschäftsjahr 2025 gibt uns Rückenwind, aber wir treten weiterhin in die Pedale“ , betont Johannes Kisslinger. „2026 verankern wir Nachhaltigkeit noch tiefer in allen Kernprozessen: von der Ressourcenverteilung über die Lieferkette bis zum Produktdesign. Jeder Schritt nach vorne ist für uns die Chance, echten Mehrwert für künftige Generationen zu schaffen.“

Hinweis für Redaktionen/Interviewanfragen: woom COO Johannes Kisslinger steht gerne für Fach- und Hintergrundgespräche zu den Themen ESG, nachhaltige Lieferketten, Kreislaufwirtschaft im Produktdesign sowie Datenintegrität in der Klimaberichterstattung zur Verfügung.

Link zum woom Nachhaltigkeitsberichtsbericht 2025: https://woom.com/de_AT/nachhaltigkeit



Über woom

woom ist ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien (Österreich). Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 von den fahrradbegeisterten Vätern Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Garage in Wien gegründet. Da sie das perfekte Fahrrad für ihre Kinder nicht auf dem Markt finden konnten, entschieden sie sich, es selbst zu entwickeln und zu bauen. Mit niedrigem Gewicht, zeitlosem Design, hochqualitativen Komponenten und auf die Bedürfnisse von Kindern angepasster Geometrie setzt woom neue Maßstäbe bei Premium-Kinderrädern. Innerhalb weniger Jahre wurde woom in Österreich vom Geheimtipp zum Marktführer. Heute ist woom weit über die Grenzen Österreichs bekannt. In mittlerweile über 40 Ländern – bis in die USA, den Mittleren Osten und China – radeln Kids und Teens auf woom bikes.