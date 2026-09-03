ASFINAG: Sommerferien-Ende bringt starkes Verkehrsaufkommen in Richtung Ostösterreich

Wien (OTS) -

An diesem Wochenende enden die Sommerferien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Aus diesem Grund ist bereits ab Freitag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf allen Routen Richtung Ostregion/Wien zu rechnen. Vor allem die A 9 Pyhrn Autobahn von Spielfeld bis Graz sowie die A 2 Süd Autobahn im gesamten Verlauf werden stark belastet sein. Der Urlauberverkehr in Richtung Süden ist aber auch an diesem Wochenende noch stark. Staugefahr besteht daher weiterhin auf allen Nord-Süd-Transitrouten wie der A 9 Pyhrn Autobahn, der A 10 Tauern Autobahn und der A 12 Inntal Autobahn.

Transitmanagement auf der A 10 Tauern Autobahn

Im Rahmen des Transitmanagements auf der A 10 werden am Samstag zum letzten Mal versuchsweise einzelne Auf- und Abfahrtsrampen im Pongau zwischen 8 und 18 Uhr gesperrt, um Ausweichverkehr zu verhindern. Ziel ist es, Erkenntnisse im Hinblick auf eine künftig möglichst stauarme Verkehrsabwicklung an reisestarken Tagen zu gewinnen.

Zusätzlich gilt zwischen Salzburg und der Mautstelle St. Michael Tempo 100. Weitere Informationen gibt es unter www.asfinag.at/a10.

DRIVE AUSTRIA: Neuer Info-Service für die Tauern Autobahn

Mit driveaustria.info stellt die ASFINAG für die Tauern Autobahn eine neue mobile Website zur Verfügung. Diese bietet präzise Informationen zu Verkehrslage und Verzögerungen in Echtzeit und ermöglicht auf Prognosebasis eine längerfristige Reiseplanung.

Eine gute Planung spart immer Zeit und Nerven: Deswegen empfiehlt die ASFINAG vor Fahrtantritt generell einen Check der Reiseroute. Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust gibt es auch unter http://asfinag.at/reisezeiten