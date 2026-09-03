- 03.09.2026, 10:05:02
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Analyse: Medienpräsenz österreichischer Politikerinnen und Politiker im August 2026
APA-Comm analysiert die Präsenz österreichischer Politikerinnen und Politiker in 12 Tageszeitungen – Christian Stocker vor Andreas Babler und Norbert Totschnig
Das APA-Comm Politik-Ranking untersucht monatlich die Berichterstattung von 12 österreichischen Tageszeitungen und analysiert, welche Politikerinnen und Politiker Österreichs die höchste mediale Präsenz aufweisen. Für August 2026 weist die Analyse Christian Stocker (ÖVP) mit 533 Medienbeiträgen als den medial präsentesten Politiker des Landes aus. Zu Andreas Babler (SPÖ) waren insgesamt 345 Beiträge zu verzeichnen, zu Norbert Totschnig (ÖVP) 250. Es folgen Herbert Kickl (FPÖ) mit 236 Medienbeiträgen und Anton Mattle (ÖVP) mit 187 Nennungen.
Das Ranking der Top-20-Akteurinnen und -Akteure für August 2026 ist unter www.ots.at/politikranking abrufbar. Es wurde von APA-Comm auf Basis der Anzahl von Beiträgen mit namentlicher Erwähnung von Politikerinnen und Politikern in 12 österreichischen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1. bis 31. August 2026 erstellt.
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