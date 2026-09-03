  • 03.09.2026, 10:00:02
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  • OTS0046

Terminaviso 7. September: Fototermin "Schulstart in Wien"

Wien (OTS) - 

Wir laden Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich ein, am Montag, 7. September 2026, um 9 Uhr, an einem Fototermin zum Schulstart in Wien teilzunehmen. Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs und Bezirksvorsteher Alexander Nikolai wünschen den Kindern der ersten Klasse einen schönen Schulbeginn.

Bitte merken Sie vor:
Zeit: Montag, 7. September 2026 um 9.00 Uhr
Ort: GTVS – Darwingasse, Darwingasse 14, 1020 Wien

Medienvertreter*innen werden gebeten, 10 Minuten vor Beginn des Termins einzutreffen.
Eine Anmeldung ist jedenfalls bis inkl. Sonntag, 6. September erforderlich unter [email protected]

Hinweis: Bild- und Videomaterial ist ausschließlich für die Kommunikation des Schulbeginns 2026 in Wien heranzuziehen.

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Leonie Duty-Knez
Pressesprecherin Bildungsdirektion für Wien
Telefon: +43 1 52525 77014
E-Mail: [email protected]

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