Lotto: Fünffachjackpot am Freitag – es geht um 5,5 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Die aktuelle Jackpotserie bei Lotto "6 aus 45" verlängert sich im September nochmals. Am Mittwochabend gab es erneut keinen abgegebenen Tippschein mit den "sechs Richtigen". Damit wartet nun am Freitag bei der Bonus-Ziehung bereits ein Fünffachjackpot auf die Spielteilnehmer:innen, im Topf für den oder die Sechser liegen nun 5,5 Millionen Euro. Zusätzlich wird bei der Bonus-Ziehung auch wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Extra Gewinn in der Höhe von 30.000 Euro verlost.

Zwei Spielteilnehmer:innen waren zumindest knapp dran am Sechser. Beide Fünfer mit Zusatzzahl Gewinne wurden jeweils via win2day abgegeben. Einer davon wurde mit einem Systemschein getippt, der zweite mit einem Lotto Normalschein, beide erhalten dafür je 72.000 Euro Gewinn.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei der ersten Ziehung ebenfalls keinen Sescher. Die Gewinnsumme wurde hier auf die insgesamt LottoPlus Fünfer aufgeteilt, alle 51 erhalten jeweils 4.500 Euro. Bei der zweiten LottoPlus Ziehung gab es am Mittwoch gleich zwei Sechser. Eine davon wurde via win2day richtig getippt, der zweite Gewinn mit einem Quicktipp in der Steiermark. Bei beiden LottoPlus Sechsern war es jeweils der fünfte von fünf abgegebenen Tipps, der gewonnen hat. Beim LottoPlus Sechser am Freitag geht es bei jeder der beiden Ziehungen um rund 140.000 Euro.

Joker

Auch beim Joker gab es niemanden, der die richtige Joker-Kombination getippt hatte. Damit wartet hier am Freitag ein Jackpot. Mit dem "Ja" zum Joker geht es dann um 400.000 Euro.

Die Bonus-Ziehung findet am Freitag um 18.40 Uhr wieder unter notarieller Aufsicht im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien statt.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, 2. September 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen